Погода: будет суше и прохладнее

В понедельник по стране вновь пройдет дождь, ожидается сильный восточный ветер, а температура будет слегка выше, чем в воскресенье. В Вильнюсском и Каунасском округах в первой половине суток будет пасмурно, осадки, 15-17 градусов. Днем облако немного рассеется, хотя местами еще пройдет дождь. В Вильнюсе воздух прогреется до 22, в Каунасе до 21 градуса. В Шяуляй преимущественно пасмурно, более сильные осадки ожидаются во второй половине дня. Ночью около 14, днем - 19 градусов.

Во вторник усилится северо-восточный ветер, ночью во многих местах будет дождить, а днем осадки обещают быть не сильными. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет дождь, около 15 градусов. Днем должно быть прохладнее, чем в понедельник, около 16 градусов. В Шяуляй в первой половине суток пройдет дождь, днем - с прояснениями. Ночью - 14, днем - 16 градусов. На взморье облачно, слабый дождь. Ночью термометры зафиксируют 15, днем 19 градусов.

В среду без осадков, температура упадет, особенно ночью. Ожидается средней силы северный, северо-восточный ветер. В Вильнюсском и Каунасском округах ночью с прояснениями, 8-11 градусов. В Шяуляй в первой половине суток будет ясно, 6-9 градусов. Днем - облачно, осадков не ожидается, температура поднимется до 12 градусов. На взморье большую часть суток также будет ясно, 9-11 градусов. Облака появятся во второй половине дня, воздух прогреется до 14 градусов.

В четверг солнца будет немного, преимущественно пасмурная погода, местами небольшой дождь. Ветер - северный. В Вильнюсе и Каунасе в небе соберутся тучи, ночью - 9, днем - 13-14 градусов. В Шяуляй ночью около 7-8, днем - 12 градусов, солнце спрячется за облаками, а к вечеру начнется дождь. На взморье все сутки преимущественно пасмурно. Ночью около 9-11, днем 14 градусов.

В пятницу подует сильный западный ветер, вновь ожидается сильный дождь. Температура практически не изменится. В Вильнюсском и Каунасском округах ожидается сильная облачность и осадки. Ночью термометры зафиксируют 11, днем - 13 градусов. В Шяуляй в первой половине суток пройдет небольшой дождь, около 8 градусов. Днем осадки усилятся, ожидается преимущественно 12 градусов. На взморье - ветрено, частый дождь. Ночью - 13, днем около 16 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, на выходных ожидается юго-западный, южный ветер, преимущественно облачно, частый дождь, однако температура поднимется.