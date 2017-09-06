Погода: будет прохладно, перемены наступят лишь к выходным

В среду больших перемен не будет: ночью прохладно, преимущественно переменная облачность, местами образуется туман. Днем в западной части страны небо будет светлее, местами пройдет дождь. Северо-восточный, северный ветер будет слабым. В Вильнюсском и Каунасском округах в первой половине дня облачность будет не такой плотной, 9-11 градусов. Днем небольшие осадки, воздух прогреется до 14-15 градусов. В Шяуляй ночью - переменная облачность, осадков не ожидается, 8-10 градусов. Днем облачность возрастет, преимущественно 13 градусов. На взморье ночью возможен небольшой дождь, с утра облака разойдутся, 10-12 градусов. День порадует солнцем, после обеда облачность возрастет, около 15 градусов.

В четверг местами ожидается несильный дождь, будет преобладать облачность, слабый восточный ветер. Ночью будет прохладнее, чем в среду. В Вильнюсе и Каунасе - облачно. Ночью около 8-10, днем - 15 градусов. В Шяуляй также ожидается облачная погода, вероятность осадков слабая. Ночью будет преимущественно 7-9, днем 13 градусов тепла. На взморье ночью будет небольшая облачность, термометры зафиксируют 10-12 градусов. Днем обещает быть пасмурно, около 14 градусов.

В пятницу - без больших перемен. Во второй половине много где пройдет дождь, ожидается сильный юго-западный ветер. В Вильнюсском и Каунасском округах - облачно. Ночью в Вильнюсе будет порядка 8, в Каунасе около 11 градусов. Днем температура поднимется до 15 градусов, кратковременный дождь. В Шяуляй в первой половине дня небольшая облачность, 8-9 градусов. Днем облачность возрастет, дождь. Воздух прогреется до 14-15 градусов. На взморье будет облачно. Ночью около 12, днем - 16 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, на выходных будет теплее, особенно в воскресенье, когда местами температура перейдет отметку в 20 градусов. Тем не менее, насладиться на выходных теплом помешает южный ветер и местами небольшой дождь.