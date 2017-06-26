Поезда на взморье переполнены: пассажиры едут на полу и ступеньках

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BNS
понедельник, 26 июня 2017 г. 17:55
Жители Литвы рвутся к Балтийскому морю. Многие из них предпочитают поездки на поезде, но успешно доехать удается далеко не всем. Некоторым приходится путешествовать на полу вагона или даже на ступеньках, другим же только и остается, что провожать уходящие поезда взглядом.
© Lietuvos geležinkeliai

«Литовские железные дороги» комментируют, что число путешествующих превышает их возможности и с 1-го июля намерены поднимать цены на билеты.

В DELFI обратилась читательница Лина, которая поделилась своим опытом.

«Во время отпуска я решила отдохнуть. Рано утром в субботу я села в экспресс, чтобы доехать в Кретингу, откуда автобус доставил меня в Палангу. Никаких проблем не было. В среду я решила вернуться домой, но экспресса уже не было, поэтому я приехала на вокзал Кретинги. Поезд должен отправляться в 16.25 час., на вокзале я была до 16 час., однако к моему удивлению билетов уже не было. Все раскупили, как мне объяснили», - рассказывает Лина.

Женщине чудом удалось раздобыть билет на поезд до Вильнюса, а в Кретинге ей посоветовали покупать билеты заранее через интернет.

Представитель «Литовских железных дорог» Линас Баужис подтвердил, что пассажиров много и билеты на пиковые часы будут дорожать.

«Поезда Вильнюс-Клайпеда и Вильнюс-Шяуляй по выходным заполнены, порой, на 100%. Чтобы избежать таких ситуаций, когда на один поезд трудно получить билеты, а на других, как правило, есть места, мы решили предложить пассажирам в непиковое время путешествовать дешевле», - говорит Л. Баужис.

В настоящее время поезда маршрутов Вильнюс-Клайпеда и Вильнюс-Шяуляй делятся на экспрессы и скорые. С июля эта классификация исчезнет - они будут разделены на идущие в пиковое и в непиковое время.

Билеты на места 2-го класса на маршрут Вильнюс-Клайпеда в непиковое время будут стоить 14,50 евро, в настоящее время их цена колеблется в пределах 14,50 - 16 евро, а билеты на марштуры в пиковое время подорожают до 17,40 евро. Билеты на места 2-го класса в пиковое время на маршрутах Вильнюс-Шяуляй будут стоить 9,70 евро, сейчас они стоят от 9,70 до 11 евро, в пиковые часы их цена повысится до 11,60 евро.

С 1 июля также подорожают и билеты на места 1-го класса. Билеты на места 1-го класса на маршрут Вильнюс-Клайпеда в непиковое время будут стоить 22,10 евро, в настоящее время их цена колеблется в пределах 17 - 19 евро, а билеты на марштуры в пиковое время подорожают до 25 евро. Билеты на места 1-го класса в непиковое время на маршрутах Вильнюс-Шяуляй будут стоить 17,10 евро, сейчас они стоят от 12 до 13 евро, в пиковые часы — 19 евро.

Тем не менее, как отметил представитель «Литовских железных дорог», с 1 июля те, кто покупает билеты на маршрут Вильнюс-Клайпеда-Вильнюс онлайн минимум за 3 дня до поездки, получат 15%-ю скидку. Скидка, как и прежде, будет дублироваться с другими скидками, предоставляемыми «Литовскими железными дорогами» на билеты.

BNS
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