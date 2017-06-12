Подслушанный разговор иностранцев в Вильнюсском аэропорту заставил краснеть от стыда

В Вильнюсском аэропорту очереди не только у ворот, очереди стоят и у туалета в самом терминале. Читатель Дейвидас рассказал, что летел в Киев. Перед полетом решил зайти в туалет. Однако выяснилось, что мужской туалет закрыт и перенесен в туалет для инвалидов, а в нем только одна кабинка.

Рейсов в аэропорту немало, потоки людей большие, а туалет один... Пришлось стоять 15-20 минут. А что, если человеку станет плохо? А если бы пришел инвалид? Почему нельзя было хотя бы временно сделать общим женский туалет? Ведь кабинки там отдельные.

Вильнюс не справляется с поставленной перед ним задачей, проблемы возникают даже в этой сфере... А когда в очереди слышишь комментарии иностранцев, то уши сворачиваются в трубочку...

DELFI обратился за комментарием к представителю Вильнюсского аэропорта Агне Мажейките, которая высказала сожаление в связи с тем, что в упомянутой зоне нет других туалетов.

"Мы очень сожалеем в связи с создавшейся ситуацией и очередями, также благодарим клиента за полезную идею. Мы с коллегами обсудим его предложение.

В этом и следующем году планируем обновить туалеты в Вильнюсском аэропорту. Туалеты в общем зале ожиданий уже отремонтированы, сейчас на ремонт закрыт мужской туалет для стран, не входящих в зону Шенгена. К сожалению, в той зоне нет других туалетов, куда можно было бы направить потоки клиентов. Работы планируем завершить к 3 июля.

Во избежание неудобств женский туалет в той же зоне будут ремонтировать в то время, когда будет проводиться ремонт взлетно-посадочной полосы, т.е. с 14 июля", - сказала Мажейките.