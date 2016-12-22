Подсчитано, сколько на самом деле должны зарабатывать учителя

Директор вилкавишской прогимназии Арунас Серняцкас провел интересный эксперимент. Он попросил двух учителей в течение месяца следить за тем, сколько времени у них уходит на работу и сравнил полученные результаты с официально оплачиваемыми часами.

«По сравнению с рабочими часами, за которые платят учителю, с реальной работой учителя, выяснилось, какая большая нагрузка у учителей и какая унизительная зарплата за такую работу», - сказал в интервью DELFI директор.

По его словам, учителя получают зарплату за проведенные уроки, от числа которых зависит и то, сколько денег они получат за подготовку к этим урокам, проверку работ учеников, за обучение детей с особенностями развития и т. д.

Как считает директор, реально учителя работают больше, чем получают.

«В октябре две учительницы начального воспитания и математики, которые в неделю проводят 20 и 21 урок, ежедневно отмечали, сколько минут и на какую работу они тратили. В октябре было четыре рабочих недель», - об эксперименте рассказал А.Серняцкас.

Согласно подсчетам, учительнице начального образования не доплатили за 3 часа и 4 мин. 84 евро, а учительнице математики за 10 час. - 281 евро.

«Эта ситуация беспокоит, когда смотришь в неотдохнувшие глаза учителей, и удивляет, что учителя все еще полны идеализма, мотивированы и часто работают в ущерб личному времени», - говорит А.Серняцкас.

Тем временем, новый министр науки и образования Юргита Петраускене говорит, что ее цель — это учитель, который чувствует, что его ценят, что он социально защищен, что у него есть все условия для успешной работы. Поэтому, поясняет министр, приоритетными являются вопросы, которые улучшат условия работы педагогов.

Министр в интервью DELFI сказала, что в этом году планируется подготовка нового плана, касающегося оплаты работы учителей.

«Новый порядок гарантирует учителям больший уровень стабильности и безопасности. Не понадобится перед сентябрем беспокоится о каждом уроке — даст его директор или нет. Зарплата не будет колебаться в зависимости от каждого урока. Штатную работу будет составлять конкретное количество контактных часов (уроков), будет ясно распределена другая работа. Будет понятно, как рассчитывается зарплата и платить будут не только за проведение уроков и проверку тетрадей, но и за другую работу, которая неотделима от воспитательного процесса», - говорит министр.

По ее словам, с учителями будут вестись дискуссии по поводу оптимального числа уроков, необходимого для подготовки к урокам, работы классного учителя, проверки тетрадей и т. д.

«Так что по поводу часов можно будет дискутировать и найти лучшее решение», - пообещала министр.