Подсчитали, сколько денег нужно в месяц на питание

Установлена корзина минимальных потребностей, достаточная для того, чтобы человек мог прожить месяц. Размер корзины – 240 евро. Ученые подсчитали, что на продукты питания из этой корзины достаточно выделить 91 евро.

В эфире Žinių radijаs состоялась дискуссия, можно ли прожить на 240 евро в месяц. В корзину входят деньги на продукты питания и другие товары.

На питание – 91 евро в месяц

Сумма минимальных потребностей – 240 евро – была получена после того, как установлена сумма, необходимая для покупки набора продуктов питания, и проведено исследование расходов домашних хозяйств.

91 евро в корзине выделен на питание. В корзину включено 12 групп продуктов – крупы, мясо, рыба, овощи, фрукты и так далее. Утверждается, что такой суммы должно хватать, чтобы прожить месяц, при питании три раза в день.

«Это не самые дешевые продукты. Это средние розничные цены, зафиксированные Департаментом статистики. Мы выбирали продукты не по самым низким ценам, а по средним», - сказала преподаватель Вильнюсского университета и составитель корзины Екатерина Навицке. На вопрос, действительно ли можно питаться на 91 евро в месяц, она усомнилась: «Я так не думаю. Но не буду вводить в заблуждение – в эту сумму не входит приготовление пищи и оборудование. Это только продукты».

Остальная сумма должна предназначаться на другие товары: одежду, содержание жилья, услуги по уходу за здоровьем, образование, досуг и пр.

Лазутка: я бы прожил на 240 евро

Экономист, советник министра социальной защиты и труда Ромас Лазутка сказал, что прожил бы на 240 евро в месяц.

Он заявил, что не одобряет идею дифференциации суммы. Он не считает, что проживание в Вильнюсе дороже, чем, например, в Скуодасе.

На вопрос, смог ли бы он прожить на такую сумму, Лазутка ответил: «Скорее всего, да, куда бы я делся. Исследования бюджетов домашних хозяйств показывают, что около 15% жителей Литвы живут на такую сумму или даже меньше. Скорее всего, любой человек прожил бы. Те, которые считают, что такая сумма слишком маленькая, должны больше помогать тем, кто зарабатывает меньше. Мы говорим о минимальных потребностях, а не о тех, кто может, не считая денег, купить ананас или чашку кофе за 2 евро. Здесь говорится о других людях».

Многие в эфире Žinių radijаs возмущались такой маленькой суммой и утверждали, что на нее невозможно прожить.