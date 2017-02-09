Подросток пришел в школу со следами побоев на лице, директор обратился в полицию

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ru.DELFI.lt
четверг, 9 февраля 2017 г. 16:07
Алитусская полиция получила сообщение о том, что 13-летний ученик одной школы пришел в учебное заведение со следами побоев на лице. В полицию обратился директор, заподозрив, что мальчика избили дома, пишет alytusplius.lt.
Berniukas, vaikas, smurtas
© Corbis/Scanpix

К выяснению обстоятельств подключились и работники службы защиты прав детей.

Заместитель отдела защиты прав детей Алитусской мэрии Жанета Абромайтене сказала, что о случившемся им сообщила социальный педагог школы.

Свою версию представили и 13-летний подросток и его мать.

Их версии несколько отличались. Мать сказала, что мальчика избили друзья, а мальчик сказал, что одна рана появилась потому, что он упал на лед, а другая - после того как его избили друзья. Мальчик отрицал, что это следы побоев от домашних, однако он рассказал, что раньше его дома били ремнем.

Всю полученную информацию специалисты службы по защите прав детей передадут в полицию, которая уже расследует это происшествие.

Семья мальчика на учете не состоит.

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