Подозрительные дела в Турнишкес: инспекторы проверят резиденцию Адамкуса

После того, как DELFI посетил престижный микрорайон Турнишкес, работы у ответственных должностных лиц стало больше. Есть подозрения, что владельцы роскошного жилья огородили и государственную землю. Среди тех, кого посетят работники Национальной земельной службы — резиденция экс-президента Валдаса Адамкуса.

Если углубиться в открытые общественности данные Центра регистров, то можно заметить, что немало жителей Турнишкес забором огородили и иным способом захватили государственную землю, находящуюся рядом с их участками, хотя это запрещено законом.

Как следует из данных Regia.lt, тень подозрений падает и на одного из создателей группы предприятий Patrica Capital Анатолия Факторовича. Есть подозрения, что принадлежащий ему белый современный забор выходит за границы личного участка.

Но сам Факторович не согласен с утверждением, что захватил больше земли, чем положено. «Все тщательно осмотрел. Все в пределах нормы. Я гарантирую, что абсолютно все в порядке. Я два года назад построил, зная в каком месте ставлю. Все разумно и очень аккуратно. Никаких других вариантов быть не может», - пояснил он.

Председатель правления Vilniaus vandenys Дарюс Недзинскас также попал в неприятную ситуацию. Согласно общедоступным данным Центра регистров, дом, совладельцем которого является Недзинскас, огорожен забором, часть которого может занимать государственную землю.

Впрочем, он также был очень удивлен этому факту. «Никто не сообщил - не знаю. Нет, точно нет. Я не знаю, эту информацию впервые слышу. И мне нечего комментировать», - сказал Д. Недзинскас.

Ограда — за пределами резиденции Адамкуса

Но не менее интересная ситуация возникла и в квартале государственных резиденций глав государств, охраняемых Департаментом охраны высших должностных лиц. Карта Regia.lt показывает, что резиденция, в которой в настоящее время проживает экс-президент В. Адамкус, занимает больше территории, чем должна.

Участок возле дороги находится за пределами территории резиденции, но он все равно огорожен. Почему создалась такая ситуация, DELFI попросил прокомментировать администрацию президента, в юрисдикции которой находится резиденция и которая арендует землю.

В направленном DELFI ответе администрации говорится, что решение огородить большую площадь, чем положено, принял Департамент охраны высших должностных лиц.

«Вся земля территории комплекса резиденции Турнишкес принадлежит государству, а она находится под защитой Департамента охраны высших должностных лиц. Закон о защите высших должностных лиц предусматривает меры по обеспечению безопасности охраняемых объектов, которые может принять принять Департамент. Поэтому в 2004 году у резиденции, в которой проживает экс-президент Валдас Адамкус, были оборудованы предусмотренные законом соответствующие меры защиты», - говорится в направленном DELFI ответе.

Национальная земельная служба после получения информации о возможных случаях захвата земли подтвердила, что начнет расследование. Вильнюсское отделение Национальной земельной службы добавит эти адреса в список проверяемых объектов. Когда Национальная земельная администрация завершит расследование, DELFI опишет его результаты.