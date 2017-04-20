Подозреваемым в убийстве 4-летнего ребенка предъявлены новые обвинения

ru.DELFI.lt
четверг, 20 апреля 2017 г. 15:10
Подозреваемый в жестоком убийстве 4-летнего ребенка Гедиминас Контянис до суда должен остаться за решеткой. 20 апреля с просьбой об этом в Каунасский участковый суд обратился прокурор. Мать покойного Моника К. также находится под арестом. Обоим подозреваемым предъявлены новые подозрения.
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20 апреля на заседании суда Контянис не присутствует. "Основания прежние – он может бежать, скрываться, совершать новые преступления. Он был судим, совершил еще одно, на этот раз тяжкое преступление", – сказал прокурор Витаутас Гатавяцкас.

Контянису предъявлены новые обвинения.

"Ему предъявлены обвинения в систематическом насилии в отношении ребенка. Другие подозрения остаются те же – убийство ребенка", - сказал Гатавяцкас. Утверждают, что Контянис систематически бил мальчика с сентября 2016 года. Выяснили, что до трагедии мальчика били как минимум три дня.

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"Контянис этого не отрицает. Причины были бытовыми – то компьютер сбросил, то цветок, непослушание. Матери также предъявлено обвинение в злоупотреблении материнскими правами. Кроме того, в систематическом как физическом, так и психологическом насилии. Так они воспитывали ребенка", - сказал Гатавяцкас.

Оба подозреваемых не отрицают, что раньше употребляли наркотики, но утверждают, что в день убийства наркотики не употребляли.

"Согласно полученной информации, Контянис употреблял наркотики накануне", - сказал Гатавяцкас.

Прокурор сказал, что немалая часть вины лежит и на матери покойного.

"По имеющимся данным, мать толкала ребенка, била, унижала и оскорбляла словами", - сказал прокурор. Говорят, что женщина этого не отрицает, однако утверждает, что ни разу не ударила сына.

"Допросов было много, выяснилось немало подробностей, но существенно ничего это не меняет. Каждый старается смягчить свою вину и сваливает вину на другого", - сказал Гатвяцкас.

По словам прокурора, расследование дела подходит к концу. Следователям осталось лишь дождаться результатов ДНК (они будут в мае), и дело будет передано в суд.

Сейчас эксперты проводят экспертизу ДНК, работают с одеждой подозреваемых и убитого мальчика – ищут следы крови. Также исследуют другие предметы с места преступления.

По словам прокурора, быстрее расследовать это дело помогло и то, что подозреваемым не потребовалась психиатрическая экспертиза.

"Специалистам хватило бесед с ними и данных медицинских карт, чтобы установить, что подозреваемые могут отвечать за свои действия", – сказал прокурор.

Эксперты обнаружили в организмах подозреваемых следы наркотических веществ, однако неясно, были ли они под воздействием наркотиков в момент совершения преступления. Эксперты должны сказать, сколько времени наркотики могут оставаться в организме с момента их употребления.

Моника К. также находится под арестом. Подозревают, что Контянис и Моника К. забили мальчика до смерти, ему нанесли не меньше 135 ударов, смертельные удары пришлись по голове.

Жестоко избитого ребенка 25 января поздно вечером доставили в больницу, 27 января утром он скончался. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение.

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Общество

Подозреваемым в убийстве 4-летнего ребенка предъявлены новые подозрения

Подозреваемым в убийстве 4-летнего ребенка предъявлены новые подозрения
Подозреваемый в жестоком убийстве 4-летнего ребенка Гедиминас Контянис до суда должен остаться за решеткой. 20 апреля с просьбой об этом в Каунасский участковый суд обратился прокурор. Мать покойного Моника К. также находится под арестом. Обоим подозреваемым предъявлены новые подозрения.

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