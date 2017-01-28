Подозреваемый в убийстве 4-летнего мальчика: я работал, поэтому на "травку" денег хватало

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ru.DELFI.lt
суббота, 28 января 2017 г. 12:23
Убийство 4-летнего мальчика в Кедайняй показало, что подозреваемый в этом страшном преступлении Гедиминас Контянис уже раньше имел дело с правоохраной. Мужчина начал свою "карьеру" в деле о наркотиках и оружии. Он был приговорен к трем годам лишения свободы, другие подозреваемые по этому делу были осуждены на более длительный срок. Тогда Контяниса выпустили под залог в 15 000 литов (почти 5000 евро).
Gediminas Kontenis
© DELFI montažas

Главный фигурант этого дела – Альгимантас Сташинскас, глава автосервиса. Контянис работал на него и, согласно материалам дела, работал в двух направлениях – также помогал начальнику распространять наркотики. Вместе с ними подозреваемыми в этом деле были Миндаугас Урбонавичюс, Дайнюс Лякавичюс и сестра Урбонавичюса Раса. Ее роль была незначительной, поэтому суд решил оставить ее на свободе.

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Расследование по этому делу было начато в 2011 г. 6 октября во время обыска изъяли огромный арсенал оружия и большое количество наркотиков. Контянис был осужден за распространение наркотиков. Он попался на том, что продал наркотики полицейскому, работавшему под прикрытием.

Полиция следила за сделками, которые проворачивал Контянис и его подельники. Когда были получены неопровержимые доказательства, всю банду "накрыли". Согласно материалам дела, в доме Контяниса обнаружили наркотики "не для распространения".

Полиция делала все, чтобы задержанные до суда находились под стражей, однако Контяниса выпустили под залог в 15 000 литов. После объявления приговора он был взят под стражу в зале заседания. Суд был милосерден к Контянису и приговорил его всего к 3 годам лишения свободы, к примеру, Сташинскаса приговорили к 16 годам, а Лякавичюса к 11.

Во время опроса в суде Контянис признал, что неоднократно курил "травку", которую пойупал у цыган, а сам распространял экстази.

"Я зарабатывал, ремонтируя автомобили, получал стипендию, денег на "травку" было достаточно", – сказал он.

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