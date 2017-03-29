Подозреваемый в убийстве 4 членов семьи Анупрайтис свою вину отрицает

29 марта, после обеда подозреваемый в убийстве 4 членов семьи Эгидиюс Анупрайтис доставлен в Каунасский участковый суд, где решается вопрос назначения меры пресечения.

На первом допросе Анупрайтис заявил, что членов семьи не убивал. Это 29 марта подтвердил адвокат подозреваемого. Молодой человек, по словам адвоката, заявил, что он был дома, но чтобы убивал членов семьи - не помнит.

"Видно, что человек не может сладить с собой, расстроен, взволнован, растерян. Он нормально общается, но видно, что он устал и растерян. Видно, что все это давит на него. Он дал показания. Он вину не признает, сказал, что тогда находился дома, в жилом помещении, где жили родители. О преступлении он не говорит. Он не признает свою вину", - сказал государственный адвокат Валтерис Алекна.

Не сомнений в том, что мужчину разрешат взять под арест на три месяца. Такую меру пресечения просят назначить прокуроры.

Адвокат считает, что срок ареста должен быть менее продолжительным, поскольку Анупрайтис не сказал, что намерен куда-то уехать.

Прокурор Липкявичене в суде сказала, что по имеющимся данным, перед тем, как члены семьи были убиты, они спали. Прокурор заметила, что подозреваемый вежливо и связно отвечает на вопросы, но о преступлении говорит туманно.

По пути в суд каунасец не пытался скрывать свое лицо.

Напомним, что Анупрайтиса задержали в Мариямполе, а оттуда перевезли в Каунас. В Каунасе его допрашивали. Правда, пока 26-летний подозреваемый не склонен общаться с правоохраной и остается немногословным.

Подозревают, что 25 марта вечером Анупрайтис застрелил 4 членов семьи и одного ранил, всего он сделал 21 выстрел.

"Пока он не склонен рассказывать о случившемся. Могу только сказать, что на сотрудничество он не настроен. Он говорит, но не о том, что нас интересует", - сказала DELFI прокурор Ауксе Липкявичене.

Сразу после убийства появились предположения, что у Анупрайтиса могут быть проблемы с психикой. Липкявичене сказала, что после первого допроса сложилось впечатление, что он понимал, что делал.

"Конечно, трудно говорить о его состоянии. Это сделают эксперты. Но я видела людей и в куда более плохом состоянии", - сказала прокурор.

По ее словам, никаких эмоций во время допроса он не показывал.

DELFI напоминает, что под Каунасом, в Гайженай, 27 марта, вечером, обнаружили трупы 4 человек с огнестрельными ранениями. Под подозрением оказался сын одного из убитых.

Предполагают, что убийство было совершено 25 марта, вечером. Подозреваемого искали около 50 полицейских.

28 марта Анупрайтиса задержали в Мариямполе. До этого происшествия он в поле зрения не попадал, работал охранником.