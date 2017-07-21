Подозреваемый в мошенничестве Римашаускас обжаловал решение о выдаче США

"Жалоба подана", - сказала BNS адвокат литовца Снегуоле Ужданавичене.

Американцы подозревают гражданина Литвы в том, что, рассылая сфабрикованные электронные письма на предприятия США, выдавал в них себя за работников зарегистрированной в Азии компании. Деньги, которые присылали ему американские компании, как подозревают, он направлял на свои банковские счета.

Таким обманным путем он получил от Google и Facebook более 120 млн. долларов США (около 103 млн. евро).

Обвиняемый присвоил у Facebook около 99 млн. долларов (около 85 млн. евро), а у Google - около 23 млн. долларов (почти 20 млн. евро).

Это видно из писем американских должностных лиц литовским правоохранительным органам, которые BNS передала супруга

Э.Римашаускаса Ольга Римашаускене.

Адвокат Э.Римашаускаса отметила, что его должны судить в Литве, поскольку вызывавшие подозрения действия он совершал здесь.

С.Ужданавичене добавила, что после просьбы предоставить дополнительные данные американские правоохранительные органы по существу ничего нового не прислали.

"Это два существенных момента жалобы. Первый - нет достаточных данных (для экстрадиции), второе - вопрос юрисдикции. (...) Я вижу юрисдикцию в Литве", - сказала юрист.

США предъявили гражданину Литвы обвинения в мошенничестве, отмывании денег и краже идентичности. За первые два преступления грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Правоохранительные органы считают, что обвиняемый присвоил средства, принадлежащие тайваньской компании Quanta Computer Inc .

Между тем, эти средства были переведены на счет латвийской компании с тем же названием, в которой Э.Римашаускас является единственным членом правления и акционером, она была зарегистрирована летом 2013 года, говорится в документах, которыми располагает BNS .

В октябре этого же года на открытый счет в банке SEB в Латвии Э. Римашаускас получил три перевода, общая сумма которых превысила 23 млн. долларов. Эти средства были переведены компанией Google.

Чтобы доказать законность этих средств обвиняемый представил мнимые договора, в одном из них была фальшивая подпись работника Google .

От Facebook было получено 16 переводов.

Американцы считают, что Э.Римашаускас присвоил средства Facebook через два года после истории в Латвии.

В документах отмечается, что в июне 2015 года он открыл счет в кипрском банке Eurobank Cyprus, а в августе и сентябре этого же года получил 16 переводов средств от Facebook, на общую сумму почти в 99 млн. долларов. Эти средства были распределены Э.Римашаускасом между семью банковскими счетами в разных странах,

У США нет данных о том, что на счета на Кипре или в Латвии поступали какие-либо другие средства.