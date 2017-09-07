Подозреваемые в убийстве Страздаускайте рассказали, как все происходило

Источники DELFI раскрыли вызывающие ужас детали об убийстве Страздаускайте – похищенную во время подстроенного ДТП девушку не сразу отвезли в Кедайняйский район, где хладнокровно убили. Во время допроса подозреваемые Каролис Беляускас, Ляонас Беляускас и Мантас Беляускас заявили, что не собирались убивать Страздаускайте, и думали, что в связи с похищенным автомобилем у них не возникнет проблем.

Хотя еще точно не установлена последовательность событий, уже понятно, почему девушка была убита. Вину признают только двоюродные братья Ляонас и Мантас, руководивший ими Каролис не раз менял показания, скрывая множество важных деталей о трагическом происшествии. Но по рассказам Ляонаса и Мантаса становится понятно, что убить девушку было решено потому, что она оказала сопротивление, хотя и говорила, что не будет обращаться в полицию. Кроме этого, подозреваемые испугались, что девушка запомнит их лица, и позднее узнает.

Как сообщают источники, 5 марта братья караулили жертву возле Каунаса, но не думали, что это будет девушка. Однако, увидев ее автомобиль, последовали за ней. Девушка, поняв, что ее преследуют, увеличила скорость.

Имитировать ДТП было несложно. Когда Audi A7 остановился, мужчины сразу напали на девушку и поместили ее в багажник автомобиля. Ее телефон мужчины выбросили на дороге, когда ехали в сторону Каунаса.

Выяснилось, что сразу после похищения Каролис и Ляонас сели в автомобиль Страздаускайте, а Мантас ехал за ними на автомобиле одного из двоюродных братьев. Девушка провела в багажнике несколько часов – с места преступления мужчины поехали в Мариямполе, где живут их родственники и друзья, занимающиеся ремонтом автомобилей, а жертву хотели выбросить из автомобиля и оставить у границы с Россией или Польшей.

Они даже подъехали к границе, но изменили свои планы, когда открыли багажник и начали общаться с девушкой. Один из подозреваемых рассказал, что девушка просила ее отпустить, но намекнула, что не простит их и сообщит в полицию. Также она упомянула о своем друге, который ждет ее в Вильнюсе и уже связался с полицией. Именно после этих слов мужчины решили избавиться от своей жертвы.

Во время допросов Мантас и Ляонас сказали, что всем руководил Каролис – именно он принял решение поместить девушку в багажник, а не оставить на дороге. Когда было принято решение убить девушку, они решили избавиться и от автомобиля – подозревали, что его ищут полиция и друг девушки.

Страздаускайте была убита в Кедайняйском районе в ту же ночь – в ее экзекуции участвовали все трое подозреваемых. Во время допроса Ляонас Беляускас признался, что именно он бил девушку лопатой. Мужчины были уверены, что девушку не найдут, но позже, когда их задержали, сами указали место убийства.

Прокуроры хотят, чтобы подозреваемые находились под стражей еще по меньшей мере три месяца, так как они могут скрыться от правоохранительных органов и совершать преступления.