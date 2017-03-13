Подозреваемые в убийстве Страздаускайте нашли, кто продаст Audi A7

Выясняются новые обстоятельства потрясшего всю Литву убийства 26-летней Евы Страздаускайте. Выяснилось и то, почему подозреваемых в суд привезли в масках.

На автостраде они инсценировали ДТП и таким образом остановили автомобиль Audi A7, которым управляла девушка. Они захватили ее автомобиль, а девушку затолкали в багажник своего BMW.

Они увезли девушку в Кедайняйский район и убили лопатой. На всем теле девушки - множество повреждений. Но больше всего ударов пришлось по голове - ее ударили по голове больше 10 раз.

Угнанный автомобиль они оставили в лесу около Жеймяй (Йонавский район). По сведениям следователей, подозреваемые намеревались приехать за ним позже (но не успели, машину нашла полиция). Они уже договорились с одним человеком привезти ему Audi A7, а тот взялся его продать.

Глава Литовского бюро криминальной полиции Роландас Кишкис пояснил, почему в суд подозреваемых привозили в масках. Подозревают, что они могли совершить и другие преступления (грабежи, кражи). Поэтому было решено скрыть их лица, чтобы позже во время расследований других преступлений это не помешало процедуре их опознания.

Напомним, что Страздаускайте пропала 5 марта, когда выехала из Плунге, где навещала родителей, в Вильнюс. Связь с ней оборвалась в районе Каунаса в 18.40 ч. телефон был выключен. Подозревали, что девушка была похищена. В ночь на понедельник ее автомобиль Audi A7 нашли недалеко от Жеймяй (Йонавский район).

В пятницу, 10 марта, выяснилось, что девушка убита, ее тело обнаружили закопанным в Кедайняйском районе. Были задержаны 6 подозреваемых. 4 из них 12 марта суд разрешил взять под арест на три месяца.