Подозреваемые в убийстве ребенка рассказали, почему устроили экзекуцию

4-летний мальчик не смог выговорить названия цифр, за это мать с отчимом устроили экзекуцию, которая длилась весь день. В результате ребенок получил несовместимые с жизнью телесные повреждения. Об этой невероятно жестокой истории рассказали сами сожители.

Вне всякого сомнения, услышав такой мотив преступления, прокуроры просят суд назначить обвиняемому Гедиминасу Контянису психиатрическую экспертизу. Также выясняют, не находились ли сожители в состоянии наркотического опьянения, поскольку объяснить их действия с позиций здравого рассудка невозможно.

Прокурор Витаутас Гатавяцкас 27 января обратился в суд с просьбой о назначении подозреваемым меры пресечения – Контяниса суд разрешил взять под стражу на три месяца, а мать ребенка - на неделю.

Гатавяцкас рассказал, что произошло в минувшую среду в квартире на ул. Миндауго, в Кедайняй.

Выяснилось, что экзекуция началась в 10 ч. утра. Мать и ее сожитель пришли в ярость из-за того, что 4-летний ребенок не смог выговорить названия цифр. Невероятно, но именно это стало причиной экзекуции.

"Ребенка учили считать, а он не смог выговорить названия нескольких цифр", - сказал Гатавяцкас.

Ребенка начали бить и били, пока мать не ушла на Биржу труда. Якобы перед ее уходом все успокоились и женщина оставила ребенка сожителю, договорившись, что он больше не будет бить мальчика. Ребенок в это время спал. Или, как подозревают, не мог встать, поскольку был зверски избит.

"На теле мальчика нет живого места – ни на голове, ни на спине, ни на животе, ни на ногах. Эксперты сказали, что били не только кулаками, но и различными предметами", - сказал Гатавяцкас.

Ребенок угасал, а родители вызвали врачей только около полуночи, значит, спустя почти 14 ч. после начала экзекуции.

"Ребенку становилось все хуже, а когда они поняли, что состояние критическое, вызвали врачей", - сказал прокурор.

Когда на место приехали врачи, ребенок уже не дышал, в пятницу утром мальчик скончался.

Сначала Контянис отрицал, что бил ребенка, но сейчас он признал факт насилия. 27-летний мужчина во всем винит женщину, утверждает, что она тоже била ребенка. Что произошло на самом деле, выяснят в ходе следствия, поскольку некоторые показания подозреваемых различаются.

Гатавяцкас сказал, что женщина расчувствовалась, узнав о смерти сына, а на Контяниса это известие никак не подействовало.

"Особых чувств мужчина не показал. Женщина (после того как узнала о смерти сына) все время плачет", - сказал прокурор.

Сожителей подозревают в жестоком убийстве члена семьи, находившегося в беспомощном состоянии. Прокуроры сказали, что сначала женщина пыталась выгородить Контяниса, однако когда ей предъявили обвинения, рассказала, как все произошло. У прокуроров нет оснований не верить женщине.

Между тем Контянис по-прежнему во всем винит женщину, которая, по его словам, била ребенка не меньше чем он. Выяснилось, что ребенка избивали не в первый раз. Контянис во время допроса признал, что именно нанесенные им удары могли оказаться смертельными.

Возникает естественный вопрос, почему мать ребенка не обратилась за помощью, ведь она ходила на Биржу труда.

"Есть обстоятельства, которые позволяют судить, что женщина была запугана. Мы должны это проверить", - сказал Гатавяцкас.