Подозреваемые представили новые версии убийства 4-летнего мальчика

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ru.DELFI.lt
четверг, 2 февраля 2017 г. 15:12
Ранее мать покойного 4-летнего мальчика Моника К. защищала своего сожителя Гедиминаса Контяниса, сейчас ее позиция изменилась. Другую версию представил и Контянис. Они обвиняют друг друга. Правда, роль главного палача приписывается Контянису.
© DELFI (P.Garkausko nuotr.)

Подтвердились слова врачей о том, что мальчика били не только руками, но и разными предметами.

Прокурор Витаутас Гатавяцкас сказал DELFI, что в среду допрашивали мать покойного ребенка. Когда 23-летнюю женщину задержали, она защищала его и даже брала вину на себя.

Однако за время, проведенное под арестом, чувства пары охладели – сейчас Моника К. рассказывает прокурорам, что Контянис бил не только ребенка, но и ее.

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Правда, никаких доказательств тому нет, поскольку она к врачам не обращалась, точно также она никому не жаловалась на то, что Контянис бил ребенка.

Это сделала только воспитатель покойного Матаса, но прокуроры прекратили расследование.

Подозреваемые рассказали прокурорам, что произошло в то утро 24 января.

По их словам, это было обычное утро. Утром Матас учил цифры. Поскольку не все у него получалось произнести, это вызвало агрессию со стороны матери и ее сожителя.

Однако они рассказывают историю по-разному.

Контянис не отрицает, что бил ребенка. Врачи Каунасской клиники сразу же сказали, что мальчика били не только кулаками, но и разными предметами. Контянис признался, что бил мальчика ремнем и зарядным устройством для телефона.

"Контянис сказал, что не все помнит", - сказал DELFI Гатавяцкас. Он сказал, что мальчика била и Моника К. Сама женщина это отрицает. прокуроры выясняют, как все было на самом деле.

Такое поведение вызывает обоснованные подозрения насчет состояния пары – как психического, так и физического. Алкотестер показал 0, а факт употребления наркотиков Моника К. и Контянис отрицают. Результаты теста на наркотики будут через 1-2,5 месяца.

Контянис был осужден за торговлю наркотиками, однако он уверяет, что в тот день был трезвым. По словам мужчины, он у него был приступ злобы и психоза. Врачи выяснят, нет ли у Контяниса проблем с психикой. До сих пор на психические расстройства подозреваемые не жаловались.

DELFI напоминает, что поздно вечером 24 января поступило сообщение о том, что в Кедайняй избит ребенок. 4-летний Матас 27 января утром от полученных травм скончался в больнице. Подозреваемые в избиении и смерти ребенка - 23-летняя его мать и 27-летний сожитель матери.

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