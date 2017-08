Задержанного перевезли в психиатрическую больницу, сообщает портал lrytas.lt. 26-летний Анупрайтис проходил обследование в Утенском отделении Государственной судебно-психиатрическая экспертной службы. После получения выводов экспертов, полиция попросила перевести его в Рокишкскую психиатрическую больницу, эту просьбу удовлетворили. Однако расследование преступления будет продолжено, чтобы развеять все сомнения относительно того, кто совершил его. Статьи по теме: Расстрел семьи: скончалась пятая жертва убийцы Убийство в Гайженай: могла ли учеба за границей повлиять на психику? Анупрайтиса подозревают в том, что в марте этого года в Каунасском районе он убил своих мать, отца, бабушку и дядю. Их тела были обнаружены в доме. Дедушка подозреваемого был ранен в ногу. По данным правоохраны, в жертвы стреляли не менее 21 раза. Подозреваемого задержали на автовокзале в Мариямполе. Предполагают, что он хотел уехать за границу. У мужчины с собой было оружие, приобретенное для самообороны. DELFI напоминает, что 27 марта 2017 г. в деревне Гайженай были обнаружены трупы четырех человек с огнестрельными ранениями. Тень подозрения пала на сына двоих убитых – Анупрайтиса. Анупрайтис до сих пор в поле зрения полиции не попадал, ранее не был судим, на проблемы с психикой не жаловался, работал охранником. Были убиты: отец Анупрайтиса (1967 г.р.), его мать (1968 г.р.), бабушка (1942 г.р.), дядя (1979 г.р.). На месте происшествия обнаружили раненого деда Анупрайтиса (1936 г.р.), он был доставлен в больницу. Полиция сообщила, что в доме в сейфе обнаружили оружие, второй сейф был пуст. О преступлении в полицию сообщили близкие убитых – несколько дней они не могли им дозвониться, поэтому поехали их проведать. "Анупрайтис не ожидал, что его арестуют и не успел оказать сопротивления. При нем было оружие", - сказал заместитель комиссара Каунасской полиции Дарюс Плявга. Анупрайтиса задержали, а потом передали в руки судмедэкспертов, которые сразу заподозрили, что молодой человек психически нездоров. Эксперты постановили, что Анупрайтис не подсуден. Во время допросов он не говорил об убийстве родственников.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.