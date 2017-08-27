Каунасец Эгидиюс Анупрайтис, которого подозревают в убийстве четырех членов семьи, неподсуден – эксперты установили, что он тяжело болен и не может отвечать за свои действия.
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Задержанного перевезли в психиатрическую больницу, сообщает портал lrytas.lt.

26-летний Анупрайтис проходил обследование в Утенском отделении Государственной судебно-психиатрическая экспертной службы. После получения выводов экспертов, полиция попросила перевести его в Рокишкскую психиатрическую больницу, эту просьбу удовлетворили. Однако расследование преступления будет продолжено, чтобы развеять все сомнения относительно того, кто совершил его.

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Анупрайтиса подозревают в том, что в марте этого года в Каунасском районе он убил своих мать, отца, бабушку и дядю. Их тела были обнаружены в доме. Дедушка подозреваемого был ранен в ногу. По данным правоохраны, в жертвы стреляли не менее 21 раза.

Подозреваемого задержали на автовокзале в Мариямполе. Предполагают, что он хотел уехать за границу. У мужчины с собой было оружие, приобретенное для самообороны.

DELFI напоминает, что 27 марта 2017 г. в деревне Гайженай были обнаружены трупы четырех человек с огнестрельными ранениями. Тень подозрения пала на сына двоих убитых – Анупрайтиса.

Анупрайтис до сих пор в поле зрения полиции не попадал, ранее не был судим, на проблемы с психикой не жаловался, работал охранником.

Были убиты: отец Анупрайтиса (1967 г.р.), его мать (1968 г.р.), бабушка (1942 г.р.), дядя (1979 г.р.). На месте происшествия обнаружили раненого деда Анупрайтиса (1936 г.р.), он был доставлен в больницу.

Полиция сообщила, что в доме в сейфе обнаружили оружие, второй сейф был пуст. О преступлении в полицию сообщили близкие убитых – несколько дней они не могли им дозвониться, поэтому поехали их проведать.

"Анупрайтис не ожидал, что его арестуют и не успел оказать сопротивления. При нем было оружие", - сказал заместитель комиссара Каунасской полиции Дарюс Плявга.

Анупрайтиса задержали, а потом передали в руки судмедэкспертов, которые сразу заподозрили, что молодой человек психически нездоров. Эксперты постановили, что Анупрайтис не подсуден.

Во время допросов он не говорил об убийстве родственников.

BNS
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