Подозреваемого в обмане Facebook и Google Римашаускаса увезли правоохранители США

Гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас, который обвиняется в том, что при помощи сфальсифицированных электронных писем обманом выманил у американских компаний информационных технологий Facebook и Google более 100 млн. долларов, в среду передан приехавшим в Литву американским правоохранителям, подтвердили BNS в Бюро криминальной полиции Литвы.

Процедура передачи была произведена после вынесения в пятницу Апелляционным судом Литвы (АСЛ) вердикта о том, что гражданин Литвы должен быть выдан США.

Как утверждает АСЛ, Э. Римашаускас обвиняется в том, что обманом выманил у Facebook 98,88 млн. долларов, а у Google - 23,23 млн. долларов,

АСЛ подчеркнул, что не дает оценку обстоятельствам преступления и доказательству вины, а "должен доверять информации, которую указала судебная инстанция государства, обратившегося с просьбой о выдаче лица".

Обвинения в мошенничестве, отмывании денег и краже идентичности предъявил Э. Римашаускасу Суд присяжных Южного округа Нью-Йорка. За два первых преступления грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Э. Римашаускас был задержан по просьбе США в Литве 16 марта 2017 года и все время находился под арестом.