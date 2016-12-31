Поднимая бокал за Новый год, не забудьте, что вас ждет утром

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ru.DELFI.lt
суббота, 31 декабря 2016 г. 13:09
Сколько раз вам доводилось слышать о том, что полиция ловит пьяных водителей? Сколько раз вы видели, как пьяный садится за руль? Сколько раз сами садились за руль, выпив? Полиция напоминает, что после Нового года недисциплинированным водителям придется худо.
Policija
© DELFI

Любители ездить нетрезвыми могут лишиться прав на 10 лет. Решение о том, на сколько лет будут лишать прав, будет принимать суд. Кроме того, за вождение в нетрезвом виде водителям грозит реальное лишение свободы. А, кроме этих "прелестей", ждет запись о судимости в личном деле.

Поэтому, поднимая бокал в новогоднюю ночь, не забудьте, что на утро вступают в силу более жесткие законы. В видеорепортаже DELFI можно узнать о новшествах.

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