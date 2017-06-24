Под Палангой прошел Банный чемпионат Литвы: пришлось попотеть

В чемпионате соревновались лучшие мастера банного дела Литвы из разных регионов: Дзукии, Сувалкии, Жемайтии, Аукштайтии, которых оценивала международная комиссия.

"Веник - король бани. Банщик-профессионал при парении использует по крайней мере два веника - это помогает интенсивнее прогреть самые глубокие слои тела за короткое время, сделать более активным кровотечение, вызвать потение. Веники соприкасаются с кожей, передают ей ценные биологически активные вещества и снимают сильно выступивший пот. Идет интенсивное очищение организма от шлаков и токсинов. При парении на человека действует и растительная энергия - каждая разновидность действует по своему", - рассказывает о пользе бани президент Федерации бань SPA Литвы Владас Йокубаускас.

В ходе чемпионата оценивалась техника парения, мастерство банщика и артистизм, безопасность процедур и индивидуальность.

Каждый участник соревнований должен был выполнить программу парения, раскрывающую технические навыки и авторские достижения.

Победитель Банного чемпионата Литвы приобретает право представлять Литву на международных соревнованиях.