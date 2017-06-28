Почти половина жителей Литвы летом отдыхать не планируют

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ru.DELFI.lt
среда, 28 июня 2017 г. 11:57
Лишь пятая часть жителей Литвы готова выделить на отдых сумму более 500 евр, показали дынные опроса, проведенного компанией Baltijos tyrimai.
© Shutterstock

47% респондентов утверждают, что точно будут отдыхать в этом году, 46% отдых этих летом не планируют. Оставшиеся 7% еще не приняли решения на этот счет, говорится в сообщении для прессы.

Активнее планируют отдыхать люди работающие, к отпуску готовятся 62% имеющих рабочее место жителей. То же самое делает каждый четвертый (23%) среди не работающих. Опрос показывает, что бюджет отпуска среди жителей Литвы довольно сильно различается.

28% тех, кто собирается отдыхать, готовы потратить на отпуск до 250 евро. 34% собираются выделить на отдых 250-300 евро. Каждый пятый респондент (21%) планирует отпуск, который обойдется по крайней мере в 500 евро.

Больший бюджет отдыха чаще всего планируют жители крупных городов, молодые люди с высоким или средним доходом. 28% респондентов, которые намерены потратить на отпуск более 500 евро, утверждают, что получают зарплату более 900 евро в месяц. Треть из них (32%) живут в крупнейших городах Литвы.

Глава маркетинга компании Vivus.lt Юстина Амбрасене тем не менее считает, что при ответственном планировании своих расходов и финансовых обязательств, более дорогой отдых может быть доступен и для имеющих меньший доход.

"Отдых в более экзотических местах для большинства на самом деле может выглядеть труднодоступным. Однако, если ответственно оценить свои финансовые возможности, каждый может наслаждаться незабываемым отдыхом и не бояться, что в будущем он станет неподъемным финансовым бременем", - утверждает. Ю.Амбрасене.

Опрос жителей Литвы на тему планирования отпуска был проведен в апреле 2017 года компанией Baltijos tyrimai как часть Национального омнибуса Литвы. В ходе исследования было опрошено 1018 жителей Литвы старше 18 лет.

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