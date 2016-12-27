Почему литовцы к иностранным фамилиям добавляют окончания?

В литовском языке окончания в словах необходимы, так как этого требует сама природа языка - именно они помогают понять идею предложения правильно. Таково мнение декана филологического факультета Вильнюсского университета Антанаса Сметоны, которое он высказал в интервью ЛРТ.

Слушатель Литовского радио Стасис из Клайпеды задался вопросом: «Почему литовцы так любят добавлять к фамилиям литовские окончания? Например, Нельсонас Мандела, Баракас Обама. Может быть, эти окончания вовсе и не нужны?», - рассуждает мужчина.

Как утверждает А.Сметона, окончаний требует сама природа и система литовского языка. В каких-то языках есть падежи и окончания, в других — нет, в одних языках важную роль играет порядок слов, в других — окончания.

«Например, представьте себе высказывание без падежей Omnitel привитизировал Telecom. Кто кого приватизировал? То же самое и с фамилиями. В связном тексте они должны быть с окончаниями для того, чтобы мы поняли мысль предложения», - сказал Сметона.

По словам специалиста, в этом правиле все же есть исключения, например, окончания не добавляются к фамилиям романского происхождения, на последнюю гласную которых падает ударение, например, Дюма (Alexandre Dumas), а также к нелитовским женским фамилиям.

«Кроме того, иногда исключения мы можем видеть в списках, там, где нет связного текста. Но в связном тексте литовские окончания необходимы для того, чтобы договориться», - заключает А.Сметона.