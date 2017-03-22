Победа Карбаускиса и Сквернялиса была неслучайной: стал известен план

Литовский союз крестьян и зеленых с большим перевесом одержал победу на парламентских выборах. Победа на выборах не была неожиданной, но ее результат поразил.

После выборов "крестьяне", в отличие от других партий, остались должны 874 000 евро.

Во время выборов с партией работала компания VIP viešosios informacijos partneriai и специалист по связям с общественностью Дарюс Гудялис, которые и составили стратегию победы. Сейчас эта стратегия стала достоянием гласности.

Выясняется, что поставленные цели были достигнуты и даже более того. Планировали получить 20 депутатских мест, Саулюс Сквернялис должен был стать премьер-министром, в Вильнюсе хотели получить как минимум 10% голосов и получить 3 мандата в одномандатных округах в Каунасе.

Каунас был выбран неслучайно. Согласно стратегическому плану, исторически результаты выборов решает Каунас. Именно по этой причине лидер ЛСКЗ Рамунас Карбаускис был кандидатом одномандатного округа в Каунасе.

Было решено, что кампания будет ориентирована на рынок, поэтому и предложат соответствующих лидеров, цели и ценности публичной политики, которые важнее всего для избирателей. Иными словами, это не то, что дает идеи для Литвы, а то, чего хотят избиратели. Один представитель "крестьян" назвал это обычным популизмом, который определил победу Дональда Трампа и сторонников Brexit.

Также идентифицировали, что команда нуждается в популярном лидере, поскольку Карбаускис известен в регионах, а не в городах. Таким образом было решено пригласить в команду популярного тогда министра внутренних дел Сквернялиса.

Исследования показали, что общество хотело бы видеть непартийных лидеров, поэтому козырем "крестьян" стали непартийные, которых назвали профессионалами.

"Крестьянам" также посоветовали отказаться от непопулярного в обществе евроскептицизма и говорить о проблемах, волнующих всех жителей Литвы – достоинстве, эмиграции, социальном разобщении.

Результаты превзошли все ожидания: в общей сложности "крестьяне" получили 59 мандатов. 19 - в одномандатных округах, 35 – в одномандатных под флагом партии. Еще 5 одномандатников сами победили, но присоединились к ЛСКЗ: Наглис Путейкис, Повилас Урбшис, Бронисловас Матялис, Дарюс Каминскас, Раймундас Мартинелис.

В Вильнюсе крестьяне сумели получить 11,77% голосов.

Сквернялис стал премьер-министром, Викторас Пранцкетис спикером, сформирована коалиция с социал-демократами.

Преподаватель Института международных отношений и политических наук Мажвидас Ястрамскис сказал, что нет научных исследований, доказывающих, что Каунас определяет результаты выборов во всей Литве, но эта предпосылка в данном случае кажется оправдала себя.

Один из представителей политической кампании ЛСКЗ рассказал DELFI, что Каунас считался городом, который "крестьяне" могут завоевать. В Вильнюсе же этой партии мешает слово "крестьяне" в названии. Каунасские избиратели не столь анти-крестьянски настроены, как вильнюсцы.

"Каунас был выбрал как приоритет, поскольку его жители больше всего были разочарованы в традиционных партиях: как в соцдемах, так и в консерваторах", - сказал Гудялис.