По следам Страздаускайте: люди надеются, что она жива

8 марта в Йонавском районе – между Жеймяй и Лепяй, где был найден автомобиль пропавшей 5 марта Евы Страздаускайте, ведут поиски девушки.

Журналист DELFI Паулюс Гаркаускас, посетивший место поиска, рассказал, что Audi A7, на котором ехала девушка, был оставлен рядом с густым лесом, в 100 м от основной дороги.

На видео видно, что там, где был обнаружен автомобиль, дорога плохая. Дорога превратилась в топкую грязь, стоят лужи, неподалеку протекает река.

"Эта территория населена, в лесу есть дома, недалеко от основной дороги, но никто ничего не видел и не слышал", – сказал Гаркаускас.

"Мы ищем уже третий день, люди не намерены сдаваться – это ведь человек. Была девочка, нет девочки. Но мы ничего не находим – ни у дорог, нигде. Абсолютно ничего, никаких ее следов, вещей", – рассказала организатор поиска Лорета.

Какую территорию в эти дни удалось осмотреть, она не могла сказать. Женщина признала, что хватаются и за соломинку – обращаются к экстрасенсам.

Следы Страздаускайте ищут в несколько этапов, люди подключаются в разное время и в разных местах.

"Прошлой ночью я вернулась в 1.30 ч., ничего не нашла", – kaiрассказала Лорета.

По ее словам, "что-то с этой Йонавой в последнее время не так". Она вспомнила, что не так давно там был оставлен и автомобиль Porsche.

"У меня нет никаких версий. Я просто хочу, чтобы девушку нашли. Я ищу как собственную дочь – у меня есть такая же", – сказала женщина.

Во вторник над территорией летал вертолет, в среду - дроны, но лес там густой, поэтому сверху увидеть что-то сложно.

В местность в 10 км от Йонавы в среду после обеда приехали 10 человек. Другие подключатся в 15 ч. Некоторые добровольцы привезли собак.

"У нас есть надежда. Мы ищем в лесу, но надеемся, что она жива. Версий много, но мы не знаем. Трудно сказать", – рассказала одна из женщин.

Другой доброволец отметил, что люди ищут девушку повсюду.