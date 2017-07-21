По программе ЕС в Литву прибыли 10 беженцев из Эритреи

В рамках программы Евросоюза в Литву были переселены еще 10 беженцев из Эритреи, сообщил в среду Департамент миграции.

По сообщению департамента, мигранты прибыли из итальянских лагерей беженцев.

"20 июля 2017 года в Литву было переселено десять лиц. Все переселенные - граждане Эритрейской Республики", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Литву из Италии, Греции и Турции переселены 410 человек. Большинство беженцев уже покинули Литву.

Литовские должностные лица договорились с итальянскими коллегами о том, чтобы литовцы могли опросить находящихся там беженцев, чтобы убедиться, что они не представляют угрозы.

ООН заявляет, что правительство этого находящегося на востоке Африки государства уже более 25 лет осуществляет преступления против человечности, а еритрейские должностные лица ответствены за рабство, исчезновения, пытки, изнасилования, убийства и прочие преступления.

Режим, правящий в этой стране, держит за решеткой тысячи политических узников, а беженцы из этого государства, находящегося у Красного моря, в последнее время составляют одну из самых многочисленных групп, решившихся бежать в Европу.

Большинство проживающих в этой стране являются христианами или мусульманами-суннитами.