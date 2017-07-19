По программе ЕС в Литву прибыл 400-й беженец

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BNS
среда, 19 июля 2017 г. 17:51
В рамках программы Евросоюза в Литву были переселен 400-й беженец, хотя большинство из переселенных уже покинули страну.
© DELFI / Tomas Vinickas

Как сообщил в среду Департамент миграции, в Литву прибыла одна семья сирийцев из турецких лагерей беженцев.

"19-ого июля 2017 года из Турции в Литву были переселены трое лиц. (...) Сейчас в Литву из Италии, Греции и Турции переселено 400 человек", - говорится в сообщении департамента.

Почти два года назад Литва обязалась принять 1105 беженцев из таких стран, как Сирия, Ирак и Эритрея.

BNS
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