По программе ЕС в Литву прибыл 400-й беженец

В рамках программы Евросоюза в Литву были переселен 400-й беженец, хотя большинство из переселенных уже покинули страну.

Как сообщил в среду Департамент миграции, в Литву прибыла одна семья сирийцев из турецких лагерей беженцев.

"19-ого июля 2017 года из Турции в Литву были переселены трое лиц. (...) Сейчас в Литву из Италии, Греции и Турции переселено 400 человек", - говорится в сообщении департамента.

Почти два года назад Литва обязалась принять 1105 беженцев из таких стран, как Сирия, Ирак и Эритрея.