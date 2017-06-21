По мере приближения праздников погода ухудшится

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ru.DELFI.lt
среда, 21 июня 2017 г. 08:42
С середины недели в центральной части страны установится более прохладная погода, усилится ветер. Все чаще станут появляться дождевые облака, которые испортят настроение и в выходные.
© DELFI / Karolina Pansevič

В среду ночь будет спокойной, без осадков. Днем переменная облачность, во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ожидается порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет ясно, 12–16 градусов тепла. Днем облачно. Воздух прогреется до 20 градусов. В Шяуляй ночью и утром также будет ясно, 11–15 градусов. Днем переменная облачность, небольшой дождь, будет около 18 градусов тепла. На взморье небольшая облачность. Ночью и утром будет 14–15, днем 16 градусов тепла.

В четверг усилится ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет ясно, днем облачность увеличится, позже пойдет дождь. Ночью и утром будет 10–15, днем около 20 градусов тепла. В Шяуляй переменная облачность, во второй половине дня дождь. Ночью и утром 9–14, днем 19 градусов тепла. На взморье небольшая облачность. В первой половине дня 13–14, днем 16 градусов тепла.

В пятницу облачность усилится, пойдет более сильный дождь. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, пойдет дождь. Ночью и утром 12–14, днем до 18 градусов. В Шяуляй первая половина дня все еще будет ясной, позже придут облака. Ночью и утром будет 10–15, днем около 20 градусов тепла. На взморье облачно с прояснениями, время от времени будет идти дождь. Ночью и утром будет 13–14, днем 17 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в субботу с утра будет идти дождь, ожидается ветер. Температура будет похожей. В воскресенье переменная облачность, однако вероятность дождя невелика.

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