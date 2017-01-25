По литовским дорогам едет бельгийская военная техника

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ru.DELFI.lt
среда, 25 января 2017 г. 08:29
25 января по литовским дорогам из Клайпеды в Руклу едет колонна бельгийской военной техники. Бельгийские военные, которые будут служить в натовском батальоне в Рукле вместе с военной техникой прибыли в Литву 24 января, сообщает LRT.lt.
Į Lietuvą atplukdyta NATO karinė technika
© DELFI (V.Spurytės nuotr.)

Безопасность колонны и движения техники обеспечит военная полиция.

24 января в Рукле обосновались немецкие офицеры, которые возглавят этот батальон НАТО.

В батальоне будет около 1200 военных. Позже к немцам и бельгийцам присоединятся военные из Норвегии, Нидерландов, Люксембурга, Хорватии и Франции.

В прошлом году НАТО решил в каждой из стран Балтии и Польше разместить по батальону.

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