По инициативе Грибаускайте сотни детей в первый раз увидели море

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ru.DELFI.lt
суббота, 29 июля 2017 г. 13:54
29 июля президент Литвы Даля Грибаускайте ездила в Палангу, где встретилась с детьми, приехавшими в лагерь со всей страны.
© Robertas Dačkus

На призыв президента подарить детям отдых у моря отозвалась мэрия Паланги и пригласила в лагерь на выходные больше 500 детей из 53 мэрий. Почти все дети увидели море в первый раз.

В Литве 19 000 детей растет в семьях из группы социального риска. У большей части этих детей нет возможности провести лето в лагере или в безопасном окружении, поэтому они вынуждены проводить время в неподходящих условиях.

Президент отметила, что Паланга – отличный пример того, как можно позаботиться не только о своих детях, но и о детях во всей стране, нужны лишь желание и инициатива.

Акция "Подари ребенку лето" проходит во второй раз. Ее цель – разными способами сделать детский отдых летом более насыщенным, укрепить социальные навыки детей и создать для них условия для нормального отдыха. В общей сложности в середине акции набрали 22 000 евро на стационарные детские лагеря, больше 1000 детей посещают дневные лагеря, участвуют в различных поездках. Это почти в два раза больше, чем за всю акцию прошлого года.

По словам Грибаускайте, активные действия общества, бизнеса – наилучшее доказательство, что люди в нашей стране неравнодушные, они способны помочь тем, кто оказался в затруднительном положении.

Президент общалась с детьми, участвовала в праздничном шествии, ходила на пирс, наблюдала за занятиями в лагере. В выходные дни детей в лагере ждет не только множество развлечений, но и возможность участвовать в познавательных программах, экскурсии по Палангским музеям.

29 июля президент также посетит Клайпеду, где во время Праздника моря поприветствует участников регаты The Tall Ships Races.

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