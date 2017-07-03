По делу о 13 Января - два новых обвиняемых

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BNS
понедельник, 3 июля 2017 г. 11:12
Генеральная прокуратура Литвы в понедельник сообщила, что завершила досудебное расследование в отношении еще двух подозреваемых по делу о событиях 13 января 1991 года, и передала дело в суд.
© DELFI / Karolina Pansevič

Генпрокуратура также сообщила, что в отношении остальных семи лиц принято решение дело закрыть, поскольку в их действиях не установлено каких-либо признаков преступных деяний.

Суду передана часть дела о событиях 13 января 1991 года, в котором обвинения в преступлениях против человечности и в военных преступлениях предъявлены двоим гражданам России, чьи фамилии не сообщаются.

Судебный процесс над ними, вероятнее всего, будет вестись заочно.

Расследование в отношении этих девяти подозреваемых было отделено от основного дела о событиях 13 января в 2014 году.

Самая большая часть дела о событиях 13 января 1991 года уже полтора года рассматривается в Вильнюсском окружном суде. В нём обвинения предъявлены более чем 60 лицам. Всех их, за исключением Геннадия Иванова и Юрия Меля, судят заочно. Судебный процесс возобновится в августе.

Ночью 13 января 1991 года в результате действий советских военных в Вильнюсе у Дома печати, Телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 гражданских лиц.

Спустя восемь лет после этих событий за создание антигосударственных организаций и другие преступления к лишению свободы было приговорено шесть человек. Они уже отбыли наказание.

BNS
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