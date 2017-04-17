По аллее Лайсвес каунасцы катили огромную крашенку

Несмотря на плохую погоду, во второй день пасхи каунасская молодежь собралась на аллее Лайсвес, куда выкатили огромную крашенку весом около 300 кг.

Акция привлекла немало людей. Высота огромной крашенки составила более 5,5 м, а ширина - 3 м. Крашенку сделали студенты. она состоит из деревянной конструкции и обрезков пенопласта.

Крашенку катили по тому же маршруту, что и в прошлом году – от Студенческого сквера по аллее Лайсвес до Городского сада. Шествие шло под музыку, участники шествия могли послушать концерт Видаса Барейкиса.