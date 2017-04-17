По аллее Лайсвес каунасцы катили огромную крашенку

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ru.DELFI.lt
понедельник, 17 апреля 2017 г. 16:16
Несмотря на плохую погоду, во второй день пасхи каунасская молодежь собралась на аллее Лайсвес, куда выкатили огромную крашенку весом около 300 кг.
Kaune ridenamas milžiniškas margutis
© DELFI / Rafael Achmedov

Акция привлекла немало людей. Высота огромной крашенки составила более 5,5 м, а ширина - 3 м. Крашенку сделали студенты. она состоит из деревянной конструкции и обрезков пенопласта.

Крашенку катили по тому же маршруту, что и в прошлом году – от Студенческого сквера по аллее Лайсвес до Городского сада. Шествие шло под музыку, участники шествия могли послушать концерт Видаса Барейкиса.

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Kaune ridenamas milžiniškas margutis
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