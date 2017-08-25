Представитель Государственной инспекции по планированию территорий и строительству (ГИПТС) Альбинас Кятуркаобъяснил решение признать новые туалеты незаконной постройкой объяснил тем, что они подключены к канализационной системе, значит, их можно считать стационарными. В комментарии DELFI также подчеркнули, что они прочно стоят на земле.

"Это абсурд. Все время приходилось бегать в дюны, мы очень обрадовались, когда появились туалеты, – сказала Раса из Шяуляй, встреченная на пляже. – Я не понимаю, кому они мешают. Со стороны моря их не видно, все красиво. И дюны чище, мы это сразу почувствовали".

Директор компании Palangos komunalinis ūkis Константинас Скерус также не может понять позицию ГИПТС. Он уверен, что туалеты останутся на прежнем месте и в следующем году, коммунальщики планируют обратиться в суд.

Кроме того, Скерус заметил, что число таких туалетов планируют увеличить.

"Мы увидели, как их используют, знаем особенности эксплуатации. Живешь и учишься. Надо увеличивать мощности, чтобы забыть о том, что было год-два назад", – сказал Скерус.

Он не считает эти постройки стационарными, как указывает ГИПТС. "В Литве земля промерзает на 1,2 м, а тут - в песке уложили бетонную плиту, как это можно назвать стабильным фундаментом?" – вопрошал Скерус.

Он заметил, что Palangos vandenys получила претензию, связанную с подземными коммуникациями, к которым подключены туалеты. С ними собеседник также не согласен.

"В дюнах трубы проложили под землей, ничего не копали, их протолкнули, есть такая технология. Как теперь эти трубы вытащить? Ведь вручную в дюнах ничего не копали, ничего не повреждено, ни структура песка, ни растения. Эти трубы находятся в среднем на глубине 20-30 м", – сказал он.

Скерус заметил, что после появления туалетов в дюнах сразу стало чище, больше не валяются бумажки, нет запаха мочи.

Правда, туалеты на ночь закрывают. В будущем эту проблему планируют решить - например открыть старые туалеты около дюн, например, на аллее Любви.

Новые туалеты не планируют оставлять открытыми на ночь, поскольку опасаются за безопасность работников.

"На пляже круглые сутки работать небезопасно. Мы думаем в следующем году открыть 2-3 круглосуточных туалета около дюн. Там все-таки безопаснее, и полиция чаще бывает, и охрана. А на пляже одного человека не оставишь", – сказал Скерус.