Планы со следующего года: больше денег семьям с детьми и людям с небольшими зарплатами

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ru.DELFI.lt
вторник, 16 мая 2017 г. 15:18
Премьер-министр и министр финансов Литвы все время повторяют, что налоговые перемены, предусмотренные в плане правительства представят до начала лета. Однако некоторые детали стали известны уже сейчас.
© DELFI / Tomas Vinickas

Несколько несвязанных между собой источников подтвердили DELFI, что правительство обсуждает два важных момента, которые коснутся большинства жителей.

Во-первых, это повышение необлагаемого налогами минимума (сейчас 310 евро) до минимальной зарплаты (сейчас 380 евро).

Во-вторых, так называемые "детские" деньги, могут платить на все детей, независимо от доходов родителей.

Правда, пока нет соглашения о том, какая это будет сумма, обсуждают вариант от 30 до 50 евро.

По данным Департамента статистики, в прошлом году в Литве было 518 200 детей. Нетрудно сосчитать, что каждый месяц из бюджета на это потребуется от 186,5 до 310,9 млн. евро.

Однако, по данным источников, сейчас речь идет о том, что в помощи больше всего нуждаются семьи социального риска, чтобы "детские" деньги шли только на нужды детей.

"Подождите до 1 июня, тогда все скажем. Сейчас ни да, ни нет не скажу", – ответил на вопрос, действительно ли говорят о таких переменах, премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Министр финансов также не был многословным. Его советник Раминта Станайтите-Чеснулене представила такой комментарий: "Все налоговые перемены, как мы и обещали, представим в конце мая".

Председатель парламентского Комитета по экономике Виргиниюс Синкявичюс подтвердил DELFI, что цель та же, что и в программе - со следующего года ННМ приравняют к минималке, и на всех детей не зависимо от доходов семьи, будут платить "детские" деньги.

"Однако точные цифры мы сможем назвать после 1 июня, когда представят вывод правительства", – сказал он.

Напомним, что в планах правительства объединить налоги, которые платит работник, с налогами работодателя. Правящие уверяют, что это поможет увеличить реальные доходы жителей.

Сейчас получающие минимум не могут пользоваться ННМ и дополнительным ННМ в размере 200 евро за ребенка, поскольку не получают необходимые 510 евро.

Представители правительства неоднократно упоминали, что намерены пересмотреть все налоговые льготы и усовершенствовать налоговую систему.

Недавно правящие отменили действие льготного НДС на отопление. С марта этого года увеличили акциз на алкоголь и табачные изделия.

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