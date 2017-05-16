Планы со следующего года: больше денег семьям с детьми и людям с небольшими зарплатами

Премьер-министр и министр финансов Литвы все время повторяют, что налоговые перемены, предусмотренные в плане правительства представят до начала лета. Однако некоторые детали стали известны уже сейчас.

Несколько несвязанных между собой источников подтвердили DELFI, что правительство обсуждает два важных момента, которые коснутся большинства жителей.

Во-первых, это повышение необлагаемого налогами минимума (сейчас 310 евро) до минимальной зарплаты (сейчас 380 евро).

Во-вторых, так называемые "детские" деньги, могут платить на все детей, независимо от доходов родителей.

Правда, пока нет соглашения о том, какая это будет сумма, обсуждают вариант от 30 до 50 евро.

По данным Департамента статистики, в прошлом году в Литве было 518 200 детей. Нетрудно сосчитать, что каждый месяц из бюджета на это потребуется от 186,5 до 310,9 млн. евро.

Однако, по данным источников, сейчас речь идет о том, что в помощи больше всего нуждаются семьи социального риска, чтобы "детские" деньги шли только на нужды детей.

"Подождите до 1 июня, тогда все скажем. Сейчас ни да, ни нет не скажу", – ответил на вопрос, действительно ли говорят о таких переменах, премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Министр финансов также не был многословным. Его советник Раминта Станайтите-Чеснулене представила такой комментарий: "Все налоговые перемены, как мы и обещали, представим в конце мая".

Председатель парламентского Комитета по экономике Виргиниюс Синкявичюс подтвердил DELFI, что цель та же, что и в программе - со следующего года ННМ приравняют к минималке, и на всех детей не зависимо от доходов семьи, будут платить "детские" деньги.

"Однако точные цифры мы сможем назвать после 1 июня, когда представят вывод правительства", – сказал он.

Напомним, что в планах правительства объединить налоги, которые платит работник, с налогами работодателя. Правящие уверяют, что это поможет увеличить реальные доходы жителей.

Сейчас получающие минимум не могут пользоваться ННМ и дополнительным ННМ в размере 200 евро за ребенка, поскольку не получают необходимые 510 евро.

Представители правительства неоднократно упоминали, что намерены пересмотреть все налоговые льготы и усовершенствовать налоговую систему.

Недавно правящие отменили действие льготного НДС на отопление. С марта этого года увеличили акциз на алкоголь и табачные изделия.