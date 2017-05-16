Планы со следующего года: больше денег семьям с детьми и людям с небольшими зарплатами

Несколько несвязанных между собой источников подтвердили DELFI, что правительство обсуждает два важных момента, которые коснутся большинства жителей.
Во-первых, это повышение необлагаемого налогами минимума (сейчас 310 евро) до минимальной зарплаты (сейчас 380 евро).
Во-вторых, так называемые "детские" деньги, могут платить на все детей, независимо от доходов родителей.
Правда, пока нет соглашения о том, какая это будет сумма, обсуждают вариант от 30 до 50 евро.
По данным Департамента статистики, в прошлом году в Литве было 518 200 детей. Нетрудно сосчитать, что каждый месяц из бюджета на это потребуется от 186,5 до 310,9 млн. евро.
Однако, по данным источников, сейчас речь идет о том, что в помощи больше всего нуждаются семьи социального риска, чтобы "детские" деньги шли только на нужды детей.
"Подождите до 1 июня, тогда все скажем. Сейчас ни да, ни нет не скажу", – ответил на вопрос, действительно ли говорят о таких переменах, премьер-министр Саулюс Сквернялис.
Министр финансов также не был многословным. Его советник Раминта Станайтите-Чеснулене представила такой комментарий: "Все налоговые перемены, как мы и обещали, представим в конце мая".
Председатель парламентского Комитета по экономике Виргиниюс Синкявичюс подтвердил DELFI, что цель та же, что и в программе - со следующего года ННМ приравняют к минималке, и на всех детей не зависимо от доходов семьи, будут платить "детские" деньги.
"Однако точные цифры мы сможем назвать после 1 июня, когда представят вывод правительства", – сказал он.
Напомним, что в планах правительства объединить налоги, которые платит работник, с налогами работодателя. Правящие уверяют, что это поможет увеличить реальные доходы жителей.
Сейчас получающие минимум не могут пользоваться ННМ и дополнительным ННМ в размере 200 евро за ребенка, поскольку не получают необходимые 510 евро.
Представители правительства неоднократно упоминали, что намерены пересмотреть все налоговые льготы и усовершенствовать налоговую систему.
Недавно правящие отменили действие льготного НДС на отопление. С марта этого года увеличили акциз на алкоголь и табачные изделия.