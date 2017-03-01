Планируют создать отдельную программу по контролю за еврейским наследием

 (4)
BNS
среда, 1 марта 2017 г. 19:00
Глава Департамента культурного наследия (ДКН) Диана Варнайте предлагает предусмотреть отдельное финансирование для осуществления контроля за еврейским наследием.
Žydų (Jews) Str. in Vilnius
© Facebook

Спикер литовского СЕейма Викторас Пранцкетис одобряет эту идею.

"Мы полагаем, что было бы целесообразно увеличить финансирование, я высказала председателю Сейма пожелание, что может быть нам всем вместе следовало бы обсудить вместе с руководством министерства культуры о вынесении еврейского наследия отдельной строкой", - сказала BNS Д. Варнайте после состоявшейся в среду встречи со спикером.

Пресс-секретарь председателя сейма Даля Венцявичене сообщила, что В. Пранкцетис одобрил эту идею.

"Спикер приветствовал решение министерства культуры об отдельной строке бюджета", - сказала она BNS .

Нет точного регистра оставшихся синагог в Литве. По словам Д.Варнайте, сейчас в Литве есть около 10 бывших молельных домов иудеев, которые находятся в особо плохом или аварийном состоянии, часть из них планируется реставрировать в будущем, некоторые реставрируются уже сейчас.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Ответ специалистов правительству: налог на автомобиль – не с того конца (1)

Automobiliai spūstyje
Планы правящих в связи с налогами на дизельные автомобили буквально взорвали общество. Таких автомобилей в Литве больше всего – почти две трети. И несмотря на то, что 1 марта министр финансов Вилюс Шапока сказал журналистам, что дискуссии о новых налогах могут проходить только после основательного пересмотра налоговой системы, он подтвердил, что "анализ" введения налога на автомобили будет проводиться.

Планируют создать отдельную программу по контролю за еврейским наследием (4)

Žydų (Jews) Str. in Vilnius
Глава Департамента культурного наследия (ДКН) Диана Варнайте предлагает предусмотреть отдельное финансирование для осуществления контроля за еврейским наследием.

Министр финансов называет налог солидарности слухом (13)

Vilius Šapoka, Ugnė Karaliūnaitė
Министр финансов Литвы Вилюс Шапока называет слухами информацию о налоге солидарности (по сути это можно было бы назвать прогрессивными налогами), появившемся в плане по осуществлению правительственной программы. По его мнению, новых налогов без тщательного анализа не бывает.

Судья конфисковал семейный автомобиль, на котором ездил пьяный водитель (17)

Ramūnas Keidūnas
Лишенный водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде вильнюсец Вингаудас Микешка столкнулся с новыми неприятностями, потому что пытался парковать машину супруги во дворе многоквартирного дома.

В больнице скончалась избитая в Шяуляй 7-месячная девочка (14)

В больнице скончалась избитая в Шяуляй 7-месячная девочка
28 февраля врачи констатировали смерть мозга избитой в Шяуляй 7-месячной девочки. Полиция в среду утром еще не располагала этой информацией, но DELFI эту информацию подтвердила пресс-секретарь Шяуляйской республиканской больницы матери и ребенка Зита Каткене. В среду, в 14.21 ч., была констатирована смерть девочки.
Facebook друзья
Rambler's Top100