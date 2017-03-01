Планируют создать отдельную программу для ухода за еврейским наследием

Спикер литовского СЕейма Викторас Пранцкетис одобряет эту идею.
"Мы полагаем, что было бы целесообразно увеличить финансирование, я высказала председателю Сейма пожелание, что может быть нам всем вместе следовало бы обсудить вместе с руководством министерства культуры о вынесении еврейского наследия отдельной строкой", - сказала BNS Д. Варнайте после состоявшейся в среду встречи со спикером.
Пресс-секретарь председателя сейма Даля Вянцявичене сообщила, что В. Пранкцетис одобрил эту идею.
"Спикер приветствовал бы решение министерства культуры об отдельной строке бюджета", - сказала она BNS .
Нет точного регистра оставшихся синагог в Литве. По словам Д. Варнайте, сейчас в Литве есть около 10 бывших молельных домов иудеев, которые находятся в особо плохом или аварийном состоянии, часть из них планируется реставрировать в будущем, некоторые реставрируются уже сейчас.