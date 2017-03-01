Планируют создать отдельную программу для ухода за еврейским наследием

Глава Департамента культурного наследия (ДКН) Диана Варнайте предлагает предусмотреть отдельное финансирование для ухода за еврейским наследием.

Спикер литовского СЕейма Викторас Пранцкетис одобряет эту идею.

"Мы полагаем, что было бы целесообразно увеличить финансирование, я высказала председателю Сейма пожелание, что может быть нам всем вместе следовало бы обсудить вместе с руководством министерства культуры о вынесении еврейского наследия отдельной строкой", - сказала BNS Д. Варнайте после состоявшейся в среду встречи со спикером.

Пресс-секретарь председателя сейма Даля Вянцявичене сообщила, что В. Пранкцетис одобрил эту идею.

"Спикер приветствовал бы решение министерства культуры об отдельной строке бюджета", - сказала она BNS .

Нет точного регистра оставшихся синагог в Литве. По словам Д. Варнайте, сейчас в Литве есть около 10 бывших молельных домов иудеев, которые находятся в особо плохом или аварийном состоянии, часть из них планируется реставрировать в будущем, некоторые реставрируются уже сейчас.