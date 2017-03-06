Планируют реформу: будущих пенсионеров ждут перемены

Несколько строк плана по осуществлению правительственной программы много о будущих переменах не говорят, но основные ее принципы более-менее ясны. Хотят больше средств из "Содры" выделять сегодняшним пенсионерам, а работников распределить по более конкретным группам.

В плане по осуществлению правительственной программы сказано, как оценят целесообразность изменения финансирования пенсионных фондов второй ступени - их перевод из "Содры" в госбюджет.

За перемены отвечает Соцмин, осуществить планы планируется до конца 2018 года.

Сейчас те, кто решил участвовать в системе накопления пенсий, направляют часть своих взносов из "Содры" в выбранный пенсионный фонд. Когда эти люди выйдут на пенсию, они будут получать пенсию из двух частей: из "Содры" и из фонда страхования.

С 2016 года эта система действует по схеме 2+2+2, где 2% - это содровские взносы, 2% – доходы участника и 2% – из госбюджета.

Уже предусмотрено, что с 2020 года взносы в "Содру" составят 3,5%.

Как сказал DELFI профессор Факультета экономики Вильнюсского университета Теодорас Медайскис, по плану правительства можно судить, что те деньги, которые раньше платили пенсионерам из "Содры", будут платить из госбюджета.

Это означает, что формула будет: 2+4, а с 2020 года – 2+5,5.

Главную пользу от этого получат нынешние пенсионеры, поскольку часть взносов, которые платят работники, останется в "Содре", т.е. будет больше средств, из которых платят пенсии.

"Если все взносы останутся в "Содре", то будет лучше финансирование пенсий и пенсии будут больше, а вообще пенсии будут дороже обходиться общественному сектору. Будет повышено пенсионное финансирование, если пенсии будут платить из бюджета", – сказал Медайскис.

Но это решение не идеально, поскольку деньги в бюджет платят все, а в фонды их переводит только часть жителей.

Честно ли финансирование пенсионных фондов из госбюджета по отношению к тем, кто копит пенсию только в "Содре"?

Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас сказал DELFI, что и сейчас есть момент нечестности и в большем масштабе.

"Поскольку участвует и "Содра" со своими, т.е. деньгами пенсионеров и госбюджет, где находятся деньги налогоплательщиков. Вопрос актуален сейчас, он будет актуален при реформе", – сказал он.

В плане правительства предполагают совершенствовать пенсионною систему второй и третьей ступени и побуждать жителей к накоплению профессиональных пенсий. За это отвечают Соцмин и Минфин, а сделать это планируют до конца 2018 года.

Министр финансов Вилюс Шапока сказал, что намерен еще раз провести опрос людей, которые участвуют в системе накопления второй ступени, указав, что 2-процентный перевод неэффективен.

Медайскис согласился с ним: "Думаю, что это было бы справедливо, поскольку при реформе и учреждении всей этой системы 2+2+2, разрешали выбирать и тем людям, которые ничего не выбирали, они остались на таком вялом уровне 2%, сами не переводят и не получают субсидии из госбюджета".

Отдельной строки заслуживают профессиональные пенсионные фонды. Специальный закон был принят еще в 2006 году, однако по данным Центробанка Литвы, сейчас в Литве нет ни одного такого фонда, но правительство намерено поощрять их создание.

"У нас их создали дополнительно, поскольку в ЕС они существуют повсюду, вот и нам нужен был такой закон. Это было сделано искусственно", – сказал профессор Медайскис, который считает, что в Литве работодатели не могут создать подобные фонды и их место занимает вторая ступень пенсионного накопления.

О профессиональных фондах положительно отозвался советник президента банка SEB Гитанас Науседа.

"Много профессиональных фондов есть в Германии. Это один из способов "привязывания" работника к предприятию, поощрять его, создать более благоприятные условия работы", – сказал он.

Медайскис отметил, что они могут представлять угрозу.

"Если устраиваешься на работу в компанию, в которой может быть пенсионный фонд, то ты получаешь одну гарантию на пенсии, а если работаешь в сфере малого бизнеса, где фонда не будет, то вряд ли это будет социально справедливо", – сказал он.

Средняя пенсия по старости в Литве в декабре 2016 года составляла 255,44 евро.