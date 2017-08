"Здание нуждается в капитальном ремонте, в этом году средства на него не были предусмотрены. В будущем, в зависимости от того, когда выделят деньги, здание отремонтируют и будут использовать для государственных нужд", – указала BNS пресс-служба президента. Резиденция является собственностью Литовского государства, переданное в ведение канцелярии президента. Бразаускене покинула резиденцию весной этого года. Чтобы выселить ее, канцелярии президента пришлось обращаться в суд, а потом к приставам, поскольку после истечения срока договора она сама не съехала, не съехала она и после того, как суд поставил, что она проживает в Турнишкес незаконно.

