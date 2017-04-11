Планируется продлить срок действия программы переселения литовцев из Крыма и Донбасса

Этот вопрос 12 апреля обсудят на совещании правительства. По действовавшему до сих пор порядку, список желающих составлялся до конца 2016 года. МИД сообщил, что этот срок хотят продлить до 31 декабря 2017 года. О продлении просят с учетом не улучшающегося положения в Крыму, Севастополе, а также Донецке и Луганске.

Всего до 31 декабря 2016 года в Литву переехать изъявили желание 200 человек, из них 139 уже переехали в Литву, планируется перевезти еще 18.

Эта программа вступила в силу в июле 2015 года, ее продлили летом 2016 года. В Украине проживает около 10 000 литовцев по происхождению и около 1500 граждан Литвы.

Напомним, что Россия оккупировала Крым в 2014 г., в марте того же года был проведен сомнительный референдум о присоединении Крыма к России, на основе его результатов Крым включили в состав РФ. Международное сообщество, включая страны ЕС и НАТО, не признали аннексию и считают Крым частью Украины.