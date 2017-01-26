Планируется постепенно поднять зарплаты литовским военным

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BNS
четверг, 26 января 2017 г. 18:05
Министерство обороны Литвы с октября этого года предлагает повысить зарплаты военным на 5%, а с середины следующего года - еще примерно на 10%.
© DELFI (D.Pipo nuotr.)

Такие цифры предусмотрены в представленном на согласование проекте правительственного постановления.

Из бюджета Минобороны на это намечается выделить 17 млн. евро.

Если правительство его утвердит, то зарплата рядового в течение полутора лет увеличится с нынешних 526 евро до 605 евро на руки, зарплата сержанта - с 684 евро до 784 евро, капитана - с 972 евро до 1111 евро.

Министр обороны Раймундас Кароблис в комментарии для BNS сказал, что последний раз коэффициенты служебных окладов военнослужащих профессиональной службы повышались в 2006 году, так что "повышение зарплат необходимо, особенно если мы хотим повысить привлекательность профессиональной военной службы".

BNS
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