Планируется постепенно поднять зарплаты литовским военным

Такие цифры предусмотрены в представленном на согласование проекте правительственного постановления.

Из бюджета Минобороны на это намечается выделить 17 млн. евро.

Если правительство его утвердит, то зарплата рядового в течение полутора лет увеличится с нынешних 526 евро до 605 евро на руки, зарплата сержанта - с 684 евро до 784 евро, капитана - с 972 евро до 1111 евро.

Министр обороны Раймундас Кароблис в комментарии для BNS сказал, что последний раз коэффициенты служебных окладов военнослужащих профессиональной службы повышались в 2006 году, так что "повышение зарплат необходимо, особенно если мы хотим повысить привлекательность профессиональной военной службы".