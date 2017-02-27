План правительства: в одном здании все министерства за исключением двух

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ru.DELFI.lt
понедельник, 27 февраля 2017 г. 16:09
Правительство Литвы не отказывается от планов в связи с переводом всех министерств в одно здание. В плане правительства сказано, что отдельно будут работать только Минобороны и МИД.
© DELFI / Karolina Pansevič

"В целях укрепления межведомственного сотрудничества и внедрения современной культуры труда перевести все министерства (за исключением МО и МИД) в новое общее помещение", - сказано в плане правительства.

Однако в плане правительства не осталось перевода двух министерств - Сельского хозяйства и Охраны окружающей среды - в Каунас.

27 февраля на вопрос, есть ли в планах упразднение Минэмерго и перевод двух министерств в Каунас, премьер-министр Саулюс Сквернялис ответил: "В планах есть общая реформа публичного сектора, такие планы есть".

Кроме того, в планах правительства есть возвращение ответственности руководства за работу ведомств.

"Оценка деятельности всех руководителей ведомств по достигнутым результатам и возможность увольнения за недостижение результатов", - сказано в плане правительства.

Также говорят о совершенствовании ведомств общественного сектора.

В плане правительства речь идет и о государственных компаниях. Утверждена централизация управления государственными компаниями, путем отделения политики от управления госкомпаниями.

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