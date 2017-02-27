План правительства: пенсии будут расти

 (22)
ru.DELFI.lt
понедельник, 27 февраля 2017 г. 18:45
Правительство Саулюса Сквернялиса намерено осуществить структурную реформу системы социального страхования и улучшить начисление государственных пенсий.
© Shutterstock nuotr.

В планах правительства сделать так, чтобы к 2020 году индексированная средняя пенсия по старости составляла бы не менее 325 евро.

Такой показатель указан в направленном в DELFI неокончательном плане правительства. Согласно прогнозам, это удастся сделать с учетом растущей экономики и растущего фонда заработной платы.

В декабре 2016 года средний размер пенсии по старости с при наличии необходимого стажа составлял 266,69 евро, демонстрируют данные «Содры». Средняя пенсия в целом за тот же период составила 255,44 евро.

DELFI напоминает, что с января 2017 года пенсия по старости увеличилась примерно на 20 евро до 287,6 евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Суд принял важное решение в вопросе написания иностранных фамилий (16)

Суд принял важное решение в вопросе написания иностранных фамилий
Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) обязал писать в паспорте гражданина Литвы, как литовский вариант написания фамилии, так и оригинал, в котором есть буква латинского алфавита q.

План правительства: пенсии будут расти (22)

План правительства: пенсии будут расти
Правительство Саулюса Сквернялиса намерено осуществить структурную реформу системы социального страхования и улучшить начисление государственных пенсий.

Неделя была спокойной для истребителей миссии Балтийского воздушного патруля НАТО (13)

Неделя была спокойной для истребителей миссии Балтийского воздушного патруля НАТО
Минувшая неделя была спокойной для истребителей, выполняющих миссию Балтийского воздушного патруля НАТО.

В правительстве Литвы планируется сократить около 20% должностей (8)

В правительстве Литвы планируется сократить около 20% должностей
В литовском правительстве планируется сократить почти одну пятую должностей.

План правительства: новый налог солидарности (27)

Saulius Skvernelis
Правительство Литвы намерено оценить целесообразность введения налога солидарности на часть больших доходов, если результаты оценки будут положительными.
Facebook друзья
Rambler's Top100