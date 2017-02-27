План правительства: пенсии будут расти

Правительство Саулюса Сквернялиса намерено осуществить структурную реформу системы социального страхования и улучшить начисление государственных пенсий.

В планах правительства сделать так, чтобы к 2020 году индексированная средняя пенсия по старости составляла бы не менее 325 евро.

Такой показатель указан в направленном в DELFI неокончательном плане правительства. Согласно прогнозам, это удастся сделать с учетом растущей экономики и растущего фонда заработной платы.

В декабре 2016 года средний размер пенсии по старости с при наличии необходимого стажа составлял 266,69 евро, демонстрируют данные «Содры». Средняя пенсия в целом за тот же период составила 255,44 евро.

DELFI напоминает, что с января 2017 года пенсия по старости увеличилась примерно на 20 евро до 287,6 евро.