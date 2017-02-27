План правительства: новый налог солидарности

Правительство Литвы намерено оценить целесообразность введения налога солидарности на часть больших доходов, если результаты оценки будут положительными.

Такая работа указана в полученном DELFI предварительном проекте плана в связи со средствами осуществления программы правительства.

Один из членов фракции Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ), ознакомившийся с этим документом, сказал DELFI, что по сути речь идет о прогрессивных налогах, только под другим названием.

Собеседник подчеркнул, что правительство пока только планирует оценить целесообразность введения такого новшества, поэтому о конкретных тарифах и аспектах применения налога говорить еще рано.

Налог солидарности - это одно из средств для снижения налогового, регуляционного неравенства и неравенства доходов и увеличения доходов жителей.

Также планируют связать социальные выплаты с минимальной потребительской корзиной.

В проекте сказано, что правительство намерено создать схему оказания помощи одиноким людям пенсионного возраста.

Еще одно средство для снижения неравенства доходов – развитие фонда аренды социального жилья, с выплатой части компенсации на аренду для всех, кто нуждается в жилье и стоит в очереди на получение социального жилья.

Правительство хотело бы снизить расходы малоимущих жителей на лекарства. Это хотят сделать путем компенсации стоимости и побуждения к рациональному использованию лекарств, а также расширения объема одонтологических услуг, предоставляемых за счет бюджета ОНЗ.