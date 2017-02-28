План правительства: готовят налог на автомобили, особое внимание – дизельным

Владельцам дизельных автомобилей в будущем, возможно, придется платить больше налогов. Это предусмотрено в плане по осуществлению правительственной программы, представленном парламентским фракциям.

Первый приоритет плана "Гармоничное, ответственное и здоровое общество". Одна из задач – "Создание юридических и экономических мер для снижения загрязнения воздух и глобального потепления", – это подробнее описано так:

"С целью снижения популярности дизельных автомобилей и постепенного увеличения числа менее опасных для окружающей среды и экологических транспортных средств. <...> Изменить систему налогообложения транспортных средств, связав размер налога с влиянием на окружающую среду".

Обычно расход топлива дизельных автомобилей меньше, чем бензиновых. Кроме того, на АЗС дизельное топливо на 10–15 центов дешевле бензина 95 марки.

По данным Regitrа, в начале этого года в Литве было 1,4 млн. транспортных средств, две трети которых - дизельные. На дизельном топливе ездят 90% литовских автобусов и 96% грузовиков.

Кстати, большая часть государственных транспортных средств также дизельные. В том числе полицейские автомобили, дизельные также 4 из 5 автомобилей Минфина.

Министр финансов Вилюс Шапока сказал, что сам ездит на "экономичном дизеле", планы правительства, связанные с налогом на автомобили он не комментировал, сказав, что они еще могут меняться.

Представитель министерства охраны окружающей среды Виталиюс Ауглис сказал, что прежде уже были идеи менять что-то в этой сфере, поскольку к автомобилям всегда относились как к источнику загрязнения.

"Тут нужна система поощрения. Может появится поощрение, если соберем определенный фонд за счет этих возможных налогов, чтобы побуждать приобретение электромобилей или гибридов. Это опять-таки нужно обсуждать.

Мы должны говорить и с Минфином, и т.д. Но мы подходим к этому комплексно. В том смысле, чтобы не были только налоги, что непопулярно, часто говорят, не кнут ли это, который ставит все на свои места. Должна же быть и морковка, не так ли? Должны быть меры для поощрения", – сказал директор департамента.

По его словам, нужно побуждать людей пользоваться общественным транспортом, чтобы сам он стал привлекательным, чтобы в центр ездило как можно меньше автомобилей – может сделать платным въезд, сделать дороже плату за парковку, уменьшить количество мест для парковки.

"Есть всевозможные способы, мир их уже открыл, новый велосипед изобретать не нужно, просто посмотреть, что лучше. Что касается налога, то тут мы выступаем в роли адвокатов, чтобы это не был голый налог, чтобы он заставлял менять образ жизни, <...> чтобы, возможно, люди выбирали жизнь без автомобиля.

Если появится налог, если без машины человек не может жить, то надо смотреть, какой у него автомобиль. Мы все понимаем, что дизельный больше загрязняет среду, чем бензиновый. Электромобиль или гибрид менее вреден, чем бензиновый автомобиль. Такая градация, плюс возраст машины, объем двигателя и т.д. Это до конца не решено, но к этому идет весь мир.

Но принцип должен быть сохранен – тот, кто загрязняет, тот платит, такой цивилизованный принцип. Его надо осуществить. Чем больше автомобиль, тем он больше загрязняет окружающую среду. Чем меньше, совершеннее в технологическом плане, тем меньше загрязняет", – сказал Ауглис, отметив, что окончательное решение не принято, еще идут дискуссии.