План на праздничные выходные: предлагают проехаться по специальному маршруту

 (8)
ru.DELFI.lt
суббота, 11 марта 2017 г. 12:25
11 марта Литва отмечает 27-ую годовщину восстановления независимости. Этот день можем отметить, ознакомившись со специальным маршрутом, предлагающим посетить 27 значимых объектов страны, которые отражают уникальную историю Литвы.
Kovo 11 d. maršrutas

Во время поездки у вас будет возможность ознакомиться с 8 замками, 4 столицами, 3 подземными объектами, 3 местами трагедий и 3 символами победы. Можно проехаться по всему маршруту, можно выбрать только какую-то его часть – эти три участка маршрута символически окрашены тремя разными цветами, в каждом участке - по 9 объектов. Желающие посмотреть маршрут могут воспользоваться Google Maps здесь..

Протяженность маршрута 630 км, при этом маршрут нигде не выходит на магистраль Вильнюс-Клайпеда. "Я хотел, чтобы люди не только ехали из точки А в точку Б, но и увидели иную Литву – городки, деревни, леса, заброшенные или ухоженные места", – сказал автор проекта Lietuvon.lt Каролис Жукаускас.

Жукаускас считает, что этот маршрут идеален для семей с детьми-подростками, поскольку он рассказывает об истории Литвы и исторических местах.

Kovo 11 d. objektai
Kovo 11 d. objektai
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В парламенте Литвы состоялось торжественное заседание (2)

Iškilmingas Lietuvos Respublikos Seimo posėdis
11 марта в День восстановления независимости в парламенте Литвы состоялось торжественное заседание, на котором с поздравлениями выступили главы страны, дипломаты, другие почетные гости. В торжественных выступлениях немало говорили о цене свободы, рассказывали о событиях 1990 года.

План на праздничные выходные: предлагают проехаться по специальному маршруту (8)

Kovo 11 d. maršrutas
11 марта Литва отмечает 27-ую годовщину восстановления независимости. Этот день можем отметить, ознакомившись со специальным маршрутом, предлагающим посетить 27 значимых объектов страны, которые отражают уникальную историю Литвы.

Тело Страздаускайте было закопано на территории военного аэродрома (17)

Тело Страздаускайте было закопано на территории военного аэродрома
На кедайняйском Даукшяйском аэродроме в субботу с самого утра работала полиция. Там, по данным источников DELFI, было закопано тело похищенной и убитой 5 марта Евы Страздаускайте.

Лидеры страны поздравляют с 11 марта: в этот день смелая мечта воплотилась в реальность (57)

Saulius Skvernelis, Dalia Grybauskaitė
В День восстановления независимости Литвы главы страны поздравляют с праздником.

Литва отмечает 27-ую годовщину восстановления независимости (141)

Lietuvos vėliava
Литва 11 марта отмечает 27-ую годовщину восстановления независимости. По этому случаю в разных городах состоятся концерты, торжественные заседания и выставки.
Facebook друзья
Rambler's Top100