План на праздничные выходные: предлагают проехаться по специальному маршруту

11 марта Литва отмечает 27-ую годовщину восстановления независимости. Этот день можем отметить, ознакомившись со специальным маршрутом, предлагающим посетить 27 значимых объектов страны, которые отражают уникальную историю Литвы.

Во время поездки у вас будет возможность ознакомиться с 8 замками, 4 столицами, 3 подземными объектами, 3 местами трагедий и 3 символами победы. Можно проехаться по всему маршруту, можно выбрать только какую-то его часть – эти три участка маршрута символически окрашены тремя разными цветами, в каждом участке - по 9 объектов. Желающие посмотреть маршрут могут воспользоваться Google Maps здесь..

Протяженность маршрута 630 км, при этом маршрут нигде не выходит на магистраль Вильнюс-Клайпеда. "Я хотел, чтобы люди не только ехали из точки А в точку Б, но и увидели иную Литву – городки, деревни, леса, заброшенные или ухоженные места", – сказал автор проекта Lietuvon.lt Каролис Жукаускас.

Жукаускас считает, что этот маршрут идеален для семей с детьми-подростками, поскольку он рассказывает об истории Литвы и исторических местах.