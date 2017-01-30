План "крестьян" сеет панику: будет только хуже

Правительство Литвы вслух говорит об идее, что выпускники вузов должны отработать какое-то время в регионе, если они учились бесплатно. Иными словами, понемногу оживляют советскую практику "распределений". Специалисты в ужасе от этой идеи и предупреждают: это только увеличит эмиграцию, взяточничество, а районы окажутся в еще большей яме.

Назначение после окончания вузов в качестве решения проблемы с нехваткой специалистов в районах предложила правительству Литовская ассоциация мэрий. В минувшую среду это предложение поддержал и премьер-министр Саулюс Сквернялис.

"Если мы перейдем к госзаказу и финансированию отдельных специалистов, то это однозначно нормальная практика, трехстороннее соглашение между университетом, студентом и правительством (а может мэрией), о том, чтобы отработать за учебу 3 или 5 лет по своей специальности в Литве. Самое главное – в Литве", – сказал Сквернялис.

О том, что у этой дискуссии есть основания, сказала и министр науки и образования Юргита Петраускене.

"Один из шагов есть в программе правительства, который мы будем стараться реализовать - это бесплатная степень бакалавра. И если мы говорим о бесплатном образовании граждан, то тогда дискуссия обоснована", – сказала министр.

27 января на конференции DELFI министр здравоохранения Аурелиюс верига упомянул, что в регионах из-за стареющих врачей вскоре образуются черные дыры, там не будет необходимых специалистов. И как вариант решения проблемы он указал увеличение срока учебы в резидентуре, чтобы хотя бы год резиденты отработали в удаленных районах.

"Если введут обязанность отработать в регионах, районы окажутся в еще большей яме. Почему? Главы мэрий, больниц, культурных центров перестанут стараться и не будут улучшать условия труда, повышать зарплаты, делать рабочие места привлекательнее. Логика такая: если работника "пришлют", то ему придется работать за такую зарплату, которую дадут, пусть и минимальную. Это значит, что работа в регионах станет менее привлекательной", – сказала доцент Института международных отношений и политических наук вице-министр науки и образования Нерия Путинайте.

Ее не убеждает и аргумент, что отрабатывать будут за бесплатную учебу. По ее словам, в силу демографических и других причин, если немного увеличить минимальный проходной балл, то высшее образование и без того для всех станет бесплатным.

Она также отметила проблему коррупции, ведь если молодых специалистов будут посылать туда, куда они не хотят, они могут откупаться взятками.

"Отработка" снизит привлекательность высшего образования в Литве. Выпускники школ будут уезжать учиться за границу, где нет таких требований. Наша цель - делать все, чтобы они оставались и учились в Литве. Вспомните, что было с целевым финансированием, когда студенты должны были отрабатывать в бизнес-компаниях. В результате немало мест оставались незанятыми", – напомнила Путинайте.

В правовом государстве, обладающем здравым смыслом, такого не должно быть. Так считает эксперт в сфере образования Арунас Маркас.

"Это напрямую противоречит праву ЕС на свободное передвижение и Всеобщей декларации прав человека (...). Также это идет вразрез с Конституцией (...).

Кроме того, надо рассмотреть вопрос принципа равенства: почему отрабатывать должны будут только те, кто учился лучше всего? Моральная цена таких предложений еще выше. (...) неужели предлагающие такое уже забыли, сколько обязательств было в советское время? Подумали ли, предлагая такое, что это приведет к тому, что учиться будут хуже только для того, чтобы избежать назначения, и это только еще больше увеличит эмиграцию?", – сказал DELFI Маркас.

Он предлагает просто увеличивать привлекательность рабочих мест в регионах, например, введение налоговых льгот – тем, кто едет в регионы, несколько лет предоставлять льготный подоходный налог, тем, кто открывает бизнес в регионах - льготный НДС.

"Не одобряю. Есть и более серьезные причины – не только потому, что это советская система. Сначала можно пошутить, почему новые министры сами не работают в регионах", – сказал директор Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас.

Шиленас задает первый вопрос - почему в Литве учеба или ее часть - бесплатная, за нее платят налогоплательщики. "Ведь не государство, а его граждане платят за учебу. Если право на бесплатную учебу появляется от того, что у ребенка есть родители, которые платят налоги, тогда назначение в регионы совсем нелогично. Иными словами, это никак не может быть связано с бесплатным обучением", – считает экономист.

Вторая причина нехватки специалистов – низкие зарплаты, надо их повысить. "Я считаю, что это было бы более действенным решением, точно привлекли бы больше людей и хороших специалистов, не так как в случае с распределением молодых специалистов", – сказал Шиленас.