Представляем вашему вниманию прямую трансляцию дискуссии "Как мы будем жить рядом с Россией?" и "Путинская России глазами россиян", в которой участвуют: политолог Всеволод Чернозуб, публицист Александр Морозов, журналист Евгений Титов, организатор Форума свободной России Иван Тютрин.
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