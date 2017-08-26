26 августа в Каунасе на острове реки Нямунас/Неман проходит фестиваль идей "Пикник свободы", в ходе которого обсуждается и тема отношений с Россией, а также ситуация в этой стране.
© Sputnik / Scanpix

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию дискуссии "Как мы будем жить рядом с Россией?" и "Путинская России глазами россиян", в которой участвуют: политолог Всеволод Чернозуб, публицист Александр Морозов, журналист Евгений Титов, организатор Форума свободной России Иван Тютрин.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

Конфликт в палангской пиццерии: клиенту подали холодный суп

Чаще всего на работу кафе и качество услуг на взморье...

Gyvai / "Пикник свободы" в Литве: путинская Россия глазами россиян Прямая трансляция (4)

26 августа в Каунасе на острове реки Нямунас/Неман...

Balta vakarienė Diner en Blanc Balta vakarienė Diner en Blanc

В Вильнюсе прошел еще один "Ужин в белом" (14)

25 августа вечером в Вильнюсе начался самый загадочный...

Ветслужба не нашла в Литве яиц с фипронилом (3)

После того, как стало известно, что в Нидерландах...

Новейшие данные: рейтинг "крестьян" стабилизировался (8)

После того как прошла первая волна разочарования в...

TOP новостей

Конфликт в палангской пиццерии: клиенту подали холодный суп

Чаще всего на работу кафе и качество услуг на взморье...

Gyvai / "Пикник свободы" в Литве: путинская Россия глазами россиян Прямая трансляция (4)

26 августа в Каунасе на острове реки Нямунас/Неман...

Рейд в Вильнюсе: 22 "долетались", а водитель BMW сразу стал продавать авто (1)

В ночь с пятницы на субботу столичная дорожная полиция...

Balta vakarienė Diner en Blanc Balta vakarienė Diner en Blanc

В Вильнюсе прошел еще один "Ужин в белом" (14)

25 августа вечером в Вильнюсе начался самый загадочный...

Российская активистка: даже если Путин уйдет, система и люди останутся те же (282)

"Российская реальность, пока ты там живешь, тебя не...