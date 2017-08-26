"Пикник свободы" в Литве: путинская Россия глазами россиян Прямая трансляция

26 августа в Каунасе на острове реки Нямунас/Неман проходит фестиваль идей "Пикник свободы", в ходе которого обсуждается и тема отношений с Россией, а также ситуация в этой стране.