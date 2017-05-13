Пикет Лиги геев у посольства РФ в Литве: в России идет геноцид граждан

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ru.DELFI.lt
суббота, 13 мая 2017 г. 13:47
В субботу у посольства России состоялась акция протеста против нарушений прав сексуальных меньшинств в Чечне, которую организовала Лига геев Литвы. «В России идет геноцид граждан», - сказал лидер организации Владимир Симонко.
© DELFI / Tomas Vinickas

Активисты защиты прав человека прибыли на раскрашенном автобусе под громко звучащую музыку победительницы «Евровидения» Лорин.

Они развернули 30-метровый радужный флаг и плакаты, которые на разных языках гласили: «Кадырова в Гаагу», «Так начинался Холокост», «Права человека для всех», «Празднуй любовь» и т. д. Активисты призывали Россию решить проблему преследования представителей ЛГБТ в Чечне, а Европу — предоставить им убежище.

«Цель этой акции показать, что нам не все равно, что творится в России. Мы уже давно знаем, что в России права ЛГБТ-граждан ущемляются больше, чем у нас в Литве. Но это не значит, что мы должны сидеть и лишь наблюдать за тем, что там творится. Последние события в Чечне меня лично возмутили и я просто нему поверить, что в России, где я закончил институт, а учился я в Петербурге, настолько ущемляются права человека. Насколько мне известно, людей убивают только из-за принадлежности к сексуальным меньшинствам. Как такое может быть в 21-ом веке? Россия, поднимите головы, так не должно быть! В России идет геноцид граждан», - сказал журналистам руководитель Лиги геев Литвы Владимир Симонко.

В акции приняла участие и вице-президент организации Rainbow Rose Вильма Вайтекунайте, которая в интервью DELFI сказала, что подобные акции они проводят часто.

«Литва была последней страной, которая лишь под давлением ЛГЛ сделала публичное заявление, что так не должно быть. Вся Европя в ужасе от того, что происходит в Чечне, это не просто геноцид, это бойня людей в прямом смысле этого слова, что в принципе в 21-ом веке уму не поддается. И мы требуем от России обратить на это внимание и принять меры, чтобы этого не было», - сказала она.

Пикет Лиги геев у посольства РФ в Литве: в России идет геноцид граждан
© DELFI / Tomas Vinickas

В акции принял участие и 26-летний Бертас, который сказал, что было бы странно, если бы он в ней не участвовал.

«Странно, что против таких вещей, которые происходят в Чечне, еще надо протестовать. Хотя в Литве, конечно, права геев тоже ущемляются, особенно среди людей старшего возраста. В провинции это тоже может быть проблемой. Человек, конечно, может сказать, кто он, но какими будут последствия, уже зависит от окружения», - сказал в интервью DELFI молодой человек.

У посольства дежурили три автомобиля полиции, однако акция прошла без эксцессов.

Пришедшие отдохнуть к прудам у посольства жители города спокойно отнеслись к пикету и даже давали своим детям флажки с символикой ЛГБТ-сообщества.

«Когда я увидел, что едет автобус, то сразу понял, что он направляется к посольству России, так как я живу неподалеку. Мне стало интересно и я пришел. Мне приятно видеть, что Литва достигла уровня, когда люди борются не только за свои права, но и за права граждан других стран. Это шаг вперед», - сказал представившийся Леонардасом мужчина, который наблюдал за пикетом, качая своего маленького сына на качелях.

Как уже сообщалось, по инициативе литовских парламентариев Парламентская Ассамблея Совета Европы осудила преследование геев в Чечне и призвала провести расследование.

Текст резолюции представили действующей в Страсбурге организации члены Сейма Литвы Эмануэлис Зингерис и Кястутис Масюлис.

"Последние сообщения о возможных похищения членов общины ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров), их тайном помещении в заключение, пытках и убийствах без суда в Чечне - это новый вызов Совету Европы; организуемое государством массовое преследование определенной группы в связи с половой ориентацией вызвает большую озабоченность, ведь в стране-члене Совета Европы происходят массовые зверства. Это побуждает Совет Европы срочно предпринять действия и резолюцию, в которой указывается провести специальное расследование по этому вопросу", - говорится в резолюции.

В пятницу вечером в здании Ратуши в Вильнюсе состоялся фестиваль "Радужные дни 2017", во время которого были награждены заслуженные защитники прав ЛГБТ - в их числе бывшие депутаты Мария-Аушрине Павилёнене и Даля Куодите.

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