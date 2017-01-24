Первыми в батальон НАТО в Литве прибыли бельгийцы

Во вторник в Литву прибыли первые бельгийские военные, которые будут служить в международном батальоне НАТО.

"Бельгийские военные прилетели в Палангский аэропорт, а техника была доставлена на пароме", - сообщил BNS представитель по связям с общественностью литовской армии, капитан Андрюс Дилда.

Он отметил, что в Литву прибыли около 30 военных роты логистики. Еще несколько десятков военных должны прибыть в четверг.

Бельгийские военные будут служить в батальоне НАТО под командованием Германии. Первые немецкие военные, включая командующего батальоном, должны были прилететь в понедельник, однако из-за погодных условий рейс был перенесен из Вильнюсского аэропорта в Варшавский. Когда ожидается следующий рейс, пока не сообщается.

В июле на саммите НАТО в Варшаве страны Альянса решили направить на свой восточный фланг - в Польшу и Балтийские страны международные батальоны по тысяче военных для сдерживания России. Германия возглавит такой батальон в Литве, американцы - в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.