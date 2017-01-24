Первыми в батальон НАТО в Литве прибыли бельгийцы

 (13)
BNS
вторник, 24 января 2017 г. 19:37
Во вторник в Литву прибыли первые бельгийские военные, которые будут служить в международном батальоне НАТО.
Belgijos vėliava ant rekonstruoto monumento atomui Briuselyje
© AFP/Scanpix

"Бельгийские военные прилетели в Палангский аэропорт, а техника была доставлена на пароме", - сообщил BNS представитель по связям с общественностью литовской армии, капитан Андрюс Дилда.

Он отметил, что в Литву прибыли около 30 военных роты логистики. Еще несколько десятков военных должны прибыть в четверг.

Бельгийские военные будут служить в батальоне НАТО под командованием Германии. Первые немецкие военные, включая командующего батальоном, должны были прилететь в понедельник, однако из-за погодных условий рейс был перенесен из Вильнюсского аэропорта в Варшавский. Когда ожидается следующий рейс, пока не сообщается.

В июле на саммите НАТО в Варшаве страны Альянса решили направить на свой восточный фланг - в Польшу и Балтийские страны международные батальоны по тысяче военных для сдерживания России. Германия возглавит такой батальон в Литве, американцы - в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Первыми в батальон НАТО в Литве прибыли бельгийцы (13)

Belgijos vėliava ant rekonstruoto monumento atomui Briuselyje
Во вторник в Литву прибыли первые бельгийские военные, которые будут служить в международном батальоне НАТО.

Предприниматели согласны продавать алкоголь из-под прилавка (23)

Предприниматели согласны продавать алкоголь из-под прилавка
Вы приходите в магазин, и не видите никаких алкогольных напитков. Чтобы их купить, вы берете в руки специальное "меню" и выбираете нужный напиток. Продавец по заказу приносит указанный вами товар. Это лишь одно из предложений представителей бизнеса, представленное министру здравоохранения Аурелиюсу Вериге, который решительно настроен на снижение потребления алкоголя.

Историческая справедливость: спустя 25 лет – заочно вынесен приговор в деле омоновцев (163)

Историческая справедливость: спустя 25 лет – заочно вынесен приговор в деле омоновцев
Cпустя более 25 лет после трагических событий 1991 года, Литовский апелляционный суд заочно принял решение в деле бывшего командующего ОМОНа (отряда милиции особого назначения) в Вильнюсе Владимира Разводова.

"Содра" предупреждает: в феврале будут взыскивать неуплаченный ОНЗ (10)

Содра предупреждает: в феврале будут взыскивать неуплаченный ОНЗ
20 000 жителей Литвы на 11-12 месяцев опаздывают с уплатой обязательного налога на здравоохранение (ОНЗ). Эту задолженность – 5,7 млн. евро – в начале февраля начнут взыскивать в установленном законом порядке, если должники не уплатят налог до 31 января, сообщается в пресс-релизе Фонда социального страхования ("Содры").

Малдейкене о плане Килдишене: она копирует модель литовского бизнеса (30)

Aušra Maldeikienė
Самая большая трагедия Литвы - эмиграция, а бывшая депутат Грета Килдишене может быть ее лицом, считает депутат Аушра Малдейкене.
Facebook друзья
Rambler's Top100