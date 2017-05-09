Первый президентский рейтинг: список возможных победителей короткий

По заказу DELFI компания Spinter tyrimai в апреле провела опрос жителей, чтобы узнать, за кого голосовали бы респонденты, если бы президентские выборы были не за горами.

Согласно результатам опроса, большинство респондентов хотели бы видеть на посту президента нынешнего премьер-министра Саулюса Сквернялиса - 19,2%.

Своей популярностью он выделяется на фоне других потенциальных кандидатов.

Сам Сквернялис не давал ясно понять, что намерен претендовать на пост президента. Это традиционная позиция политиков, поскольку наихудшей стратегией считается заранее объявить о своих планах – это может сделать политика объектом критики, снизится рейтинг.

Во вторую группу входят политики и общественные деятели, набравшие около 5-7% голосов.

В их числе лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис (6,8%), консерватор Ингрида Шимоните (6,8%), социал-демократ Вилия Блинкявичюте, экономист Гитанас Науседа (5,8%), посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас (5,5%).

Карбаускис сразу же после парламентских выборов заявил, что не намерен претендовать на пост президента, однако позиция политиков нередко меняется. По неофициальным данным, в молодости он заявлял, что станет президентом.

Третья группа – люди, чья популярность колеблется в пределах 1-4%. За европарламентария Антанаса Гуогу голосовали бы 3,9%, за журналиста Андрюса Тапинаса - 3,1%, за лидера Движения либералов Ремигиюса Шимашюса - 3%, соцдема Альгирдаса Буткявичюса – 2,6%.

Еще меньшей популярностью пользуется консерватор Жигимантас Павилёнис -

2,4%, а за либерала Пятраса Ауштрявичюса намерены голосовать 1,6% респондентов.

32,6% участников опроса не могли сказать, за кого проголосовали бы на президентских выборах.

Специалист по связям с общественностью Рута Ванагайте сказала, что надеется, что Саулюс Сквернялис не будет претендовать на пост президента, поскольку страна нуждается в другом правителе.

"Я думаю, президентом должен быть человек с опытом во внешней политике и экономике, а не в сфере работы полиции. Приятный человек - это еще не все. Для небольшого государства опыт в сфере внешней политики и опыт в области переговоров - это все. Я думаю, что сейчас президентом должен быть мирный человек", - сказала Ванагайте.

Она считает наилучшим кандидатом на этот пост нынешнего министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.

По словам Ванагайте, Сквернялису мешает отсутствие опыта и недостаточное владение английским языком.

"Чем меньше страна, тем лучше должен быть президент", - считает собеседница.

"До выборов еще достаточно времени, кроме того, я думаю, что Сквернялис достаточно умен и не пойдет туда, в чем плохо разбирается", - сказала Ванагайте.

На вопрос о возможностях Шимоните, она заметила, что ее возможности неплохие, она умна.

"Женщины вообще умнее, особенно те, которые не растрачивали себя на детей, кастрюли, у которых было время на получение хорошего образования. Такие женщины могут быть хорошими президентами. Конечно, если не засиживаются на одном месте и не зазнаются", - считает собеседница.