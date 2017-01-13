Первые немецкие военные должны прибыть в Литву в конце января

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BNS
пятница, 13 января 2017 г. 10:07
Планируется, что первые военные батальона сил передового базирования НАТО под командованием Германии прибудут в Литву в конце января, сообщило министерство обороны.
German troops landing in Lithuania as part of a NATO exercise
© KAM, A. Dildos nuotr.

В четверг после встречи с находящейся в Литве заместителем генсекретаря НАТО Роуз Готттемюллер министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сообщил, что Литва прилагает все усилия для создания надлежащих условий для прибывающих союзников и готова выполнять меры по сдерживанию и обороны вместе с ними.

"Для того, чтобы пребывание союзнических сил в регионе действовало как мера сдерживания батальоны передового базирования НАТО должны обладать соответствующими мощностями и вооружениями, а при необходимости, быть готовыми к боевым действиям. В свою очередь, Литва полностью готова принять прибывающие силы: мы улучшаем свою инфраструктуру, условия для тренировок и процедуры принятия, чтобы дислокация сил была слаженной и эффективной", - сказал Р. Кароблис.

В июле на саммите НАТО в Варшаве страны Альянса решили направить на свой восточный фланг - в Польшу и Балтийские страны международные батальоны по тысяче военных для сдерживания России. Германия возглавит такой батальон в Литве, американцы - в Польше, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.

BNS
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